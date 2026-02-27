Lanús levanta troféu de campeão no Maracanã - Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2026 07:52

Rio - A decisão da Recopa Sul-Americana desta temporada coroou o Lanús e mexeu com o ranking da competição continental. Criado em 1989, o torneio reúne os campeões da Libertadores e da Sul-Americana do ano anterior e, ao longo de mais de três décadas, se consolidou como um campeonato importante do calendário sul-americano.

No retrospecto geral, o Brasil, que tem 13 conquistas, lidera em número de títulos, com vantagem sobre a Argentina, detentora de 12 troféus. Ao todo, dez clubes brasileiros já levantaram a taça, o que reforça a presença recorrente do país nas principais decisões do continente. Entre os argentinos, a equipe mais vitoriosa segue sendo o Boca Juniors, que ganhou a Recopa quatro vezes ao longo da história.

O Flamengo já conquistou o torneio em uma oportunidade, em 2020, quando superou o Independiente del Valle na decisão. Já o Lanús, depois de superar o Rubro-Negro por 3 a 2 nesta quinta-feira (27), venceu o título inédito na competição continental, após ter ficado com o vice-campeonato em 2014, ao ser derrotado pelo Atlético-MG.

Entre os outros brasileiros campeões, São Paulo, Grêmio e Internacional aparecem com dois títulos cada. Além deles, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Santos, Cruzeiro e Fluminense completam a lista.

Confira os campeões da Recopa

4 títulos - Boca Juniors;

3 títulos - River Plate;

2 títulos - São Paulo, Internacional, Grêmio, LDU e Olimpia;

1 título - Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Palmeiras, Santos, Corinthians, Atlético-MG, Lanús, Independiente, Vélez Sarsfield, Racing, Defensa y Justicia, Atlético Nacional, Independiente del Valle, Nacional-URU, Colo-Colo, Cienciano.