Publicado 27/02/2026 00:00

Com a definição dos playoffs da Liga dos Campeões, a Uefa fará o sorteio das oitavas de final hoje, às 8h (de Brasília), em Nyon, na Suíça. A cerimônia também define o chaveamento completo da fase de mata-mata da competição, com os cruzamentos de quartas de final e semifinais. Neste ano, os finalistas vão se encontrar na Puskás Arena, em Budapeste, capital da Hungria, dia 30 de maio.

Assim como no último sorteio, a Uefa vai manter o direcionamento dos confrontos. Com isso, cada equipe tem a possibilidade de enfrentar apenas dois adversários nas oitavas de final. Nesse caso, Arsenal e Bayern de Munique, donos das melhores campanhas na fase de liga da competição, só poderão enfrentar Atalanta ou Bayer Leverkusen.

Por outro lado, existe a possibilidade de gigantes europeus se cruzarem logo na primeira fase mata-mata da competição. Este é o caso de Liverpool e Tottenham, que só podem enfrentar Atlético de Madrid ou Galatasaray. No outro pote, Barcelona e Chelsea enfrentam PSG ou Newcastle, enquanto Sporting e Manchester City caíram no chaveamento de Real Madrid ou Bodo/Glimt, considerada grande surpresa da competição.

Para chegar às oitavas, o Bodo/Glimt, de uma cidade com aproximadamente 50 mil habitantes na Noruega, eliminou a Inter de Milão ao vencer os dois jogos dos playoffs. Em outras edições, o clube norueguês já era considerado uma verdadeira 'zebra' da Liga dos Campeões por ter vencido os poderosos Real Madrid e Manchester City.

Além da classificação da equipe nórdica, outro confronto muito disputado chamou atenção dos torcedores mundo afora. Com direito a um show de Vini Jr., o Real Madrid despachou o Benfica e garantiu a classificação para as oitavas de final. O embate entre as equipes ficou marcado devido à possível ofensa racista do atacante argentino Prestianni contra o craque brasileiro. Após comemorar seu gol no primeiro jogo dos playoffs, o camisa também foi covardemente ofendido por torcedores do clube português no estádio e nas redes sociais.

A nova regra do sorteio prevê ainda que os oito melhores times da fase de liga têm a vantagem de disputar o segundo jogo dos confrontos de mata-mata em casa.