Jogadores tentam reanimar gaivota, em partida amadora na cidade de IstambulReprodução / X
Jogador de futebol amador é tratado como herói depois de salvar gaivota
As imagens viralizaram nas redes sociais
Alex Telles avalia adaptação à nova função no Botafogo
Camisa 13 também comemorou a classificação na Libertadores e também mostrou foco no título da Taça Rio
Thiago Mendes aborda confusão com Neymar: 'Só pedi um pouco de respeito na comemoração'
Situação aconteceu durante o primeiro tempo do jogo entre Santos e Vasco
Fluminense anuncia empréstimo de Lezcano ao Olimpia, do Paraguai
Meia estava sem espaço no Tricolor
Neymar faz dois gols, Vasco perde para o Santos e está na lanterna do Brasileirão
Esta foi a primeira partida do Cruz-Maltino desde a saída de Fernando Diniz
Neymar chama Thiago Mendes, do Vasco, de 'babaca'
Jogador do Santos detonou o volante em entrevista no intervalo da partida
