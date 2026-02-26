Sampaio Corrêa venceu o Maricá e garantiu a permanência no Carioca em 2027 - Urbano Erbiste/FERJ

Sampaio Corrêa venceu o Maricá e garantiu a permanência no Carioca em 2027Urbano Erbiste/FERJ

Publicado 26/02/2026 19:55 | Atualizado 26/02/2026 20:08

Rio - O Sampaio Corrêa garantiu a permanência na primeira divisão do Campeonato Carioca em 2027. O Galinho da Serra venceu o Maricá por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (26), no Lourival Gomes, pela 4ª rodada do Grupo X, o quadrangular contra o rebaixamento, e espantou qualquer risco de queda para a Série A2 do Carioca.

Em jogo equilibrado, o Maricá saiu na frente do placar no segundo tempo, com Luan Braga. Porém, o Galinho da Serra não se abateu com o gol. Em resposta imediata, Luan Gama empatou. Na reta final, o Sampaio Corrêa conseguiu a virada com Ewerton Potiguar e se isolou na liderança do Grupo X, garantindo a permanência na elite do Carioca em 2027.

Com a vitória, o Sampaio Corrêa chegou aos 10 pontos e se isolou na liderança do Grupo X. Já o Maricá, por sua vez, é o terceiro colocado, com três pontos, e segue na luta pela permanência. O Tsunami volta a campo no domingo (1º), às 17h (de Brasília), contra o Nova Iguaçu, no João Saldanha, enquanto o Galinho visita a Portuguesa, segunda-feira (2), às 20h, no Luso-Brasileiro.

Nova Iguaçu e Portuguesa empatam

Em um jogo muito truncado, Nova Iguaçu e Portuguesa empataram por 1 a 1, nesta quinta-feira (26), no Jânio Moraes, pela 4ª rodada do Grupo X, o quadrangular contra o rebaixamento do Campeonato Carioca. A Laranja Mecânica da Baixada saiu na frente do placar com Vinícius Charopem, mas cedeu o empate nos acréscimos, com Lohan.

O jogo teve clima de decisão. A Portuguesa tinha a chance de se aproximar da permanência na elite do Carioca, enquanto o Nova Iguaçu, pressionado, precisava da vitória. A Laranja Mecânica da Baixada abriu o placar com gol de pênalti de Vinícius Charopem, já na reta final da partida. Quando a vitória parecia encaminhada, Lohan empatou para a Lusa, nos acréscimos.

O resultado foi ruim para os dois. A Portuguesa ocupa o segundo lugar com cinco pontos, mas viu o Sampaio Corrêa se isolar na liderança. Já o Nova Iguaçu, por sua vez, ocupa a lanterna com três pontos. Na próxima rodada, o Laranjinha tem confronto direto com o Maricá, penúltimo colocado com a mesma pontuação, enquanto a Lusa pega o Sampaio Corrêa já aliviado com a vaga garantida na elite.