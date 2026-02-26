Vini Jr com a camisa do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 26/02/2026 18:50

Espanha - O presidente da La Liga, Javier Tebas, defendeu nesta quinta-feira (26) a luta contra o racismo no futebol e afirmou que o atacante brasileiro Vini Jr, do Real Madrid, se tornou uma "referência" nessa batalha. O dirigente, que está em Londres para participar do simpósio "Business of Football Summit", argumentou que Vinícius deveria poder comemorar seus gols sem que isso seja considerado uma provocação.

Em uma reunião com jornalistas em Londres, o dirigente reconheceu que incidentes racistas existem no futebol espanhol, negando que haja mais em seu país do que em outros.

"Não sigo um ranking de outras competições para ver se há mais ou menos insultos racistas. Mas sei que há incidentes racistas [na LaLiga]. A diferença é que, na Espanha, a pessoa que teve muito mais incidentes no passado foi o Vinícius, que é um exemplo na luta contra o racismo", disse Tebas.

O presidente da LaLiga, que ocupa o cargo há 13 anos e permanecerá até o final de 2027, acrescentou que Vini "joga no Real Madrid, que é o clube número um do mundo. E isso o torna ainda mais influente quando há problemas".

"Se a conduta dele provoca insultos, isso não é justificável [racismo]. Há muitos jogadores que têm seu próprio jeito de comemorar os gols. E o Vinícius é um deles, assim como os outros", acrescentou.



"Ele não deveria ter que parar de comemorar seus gols ou suas conquistas porque acha que isso pode provocar mais ou menos reação. Se é permitido e há outras comemorações semelhantes, por que o Vinícius não pode fazê-las?", concluiu.