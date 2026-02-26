Kylian Mbappé é destaque do Real Madrid - AFP

Publicado 26/02/2026 17:50

Rio - O Ministério Público da Espanha denunciou um torcedor do Real Oviedo por ter feito ofensas racistas contra o Kylian Mbappé, do Real Madrid. O caso aconteceu no dia 24 de agosto de 2025, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. O homem pode ser condenado a um ano de prisão.

As ofensas foram registradas pelas câmeras de um programa de TV e exibidas no dia seguinte. O episódio aconteceu logo após o atacante francês marcar um gol, aos 37 minutos do primeiro tempo. Além de gritos com insultos de cunho racista, ele também fez gestos e sons imitando um macaco.

O torcedor do Real Oviedo pode ser condenado a um ano de prisão e ao pagamento de 2,8 mil euros (R$ 17,5 mil). Além disso, o Ministério Público da Espanha também pede que ele indenize o jogador em 2 mil euros (R$ 12 mil) por danos morais. A data do julgamento ainda não está definida.

Recentemente, Vini Jr foi alvo de racismo na vitória do Real Madrid sobre o Benfica por 1 a 0, em Lisboa, pela Liga dos Campeões. O atacante argentino Gianluca Prestianni chamou o brasileiro de "macaco". A Uefa suspendeu o jogador por uma partida de competições europeias de clubes.