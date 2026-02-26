Abel Ferreira é o treinador do PalmeirasAFP
Abel Ferreira alfineta atitude de Zubeldía em clássico contra o Vasco: 'Imagina se fosse eu'
Fluminense foi derrotado pelo Palmeiras pelo Brasileiro
Barboza admite queda de rendimento apesar da classificação do Botafogo
Zagueiro elogia primeiro tempo e destaca atuação de Léo Linck
Jogador inglês bate três recordes e entra no Guinness Book
James Milner se tornou recordista de jogos no Campeonato Inglês, além de outras duas marcas
Vini Jr supera Neymar e se torna o brasileiro com mais gols no mata-mata da Liga dos Campeões
Atacante do Real Madrid atinge marca e lidera ranking de artilheiros do país na competição
Textor elogia elenco do Botafogo: 'Mais confiantes do que no início de 2024'
Dono da SAF do Glorioso, entretanto, admite a necessidade de mais alguns reforços
Clube paulista faz contraproposta ao Botafogo por zagueiro; Fluminense segue de olho
Jogador, de 21 anos, tem se destacado no Estadual
