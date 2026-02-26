Abel Ferreira é o treinador do PalmeirasAFP

São Paulo - O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, comentou sobre Luis Zubeldía, comandante do Fluminense, depois da derrota do Tricolor por 2 a 1, na Arena Barueri. O português alfinetou o argentino por uma atitude no clássico contra o Vasco no último domingo (22).
"Eu faço uma pergunta a vocês: eu gosto dele (Zubeldía), mas se eu fizesse o que o treinador do Fluminense fez (invadir o campo contra o Vasco), o que é que me ia acontecer? Faço essa pergunta a vocês todos! Não tenho mais nada a falar", disse.
No primeiro tempo do clássico entre Vasco e Fluminense, no Nilton Santos, válido pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, Luis Zubeldía foi expulso depois de reclamar com a arbitragem por uma falta não marcada em Martinelli. O argentino foi expulso e invadiu o campo.
A vitória sobre o Fluminense manteve o Palmeiras na liderança do Brasileiro com 10 pontos e impediu o Tricolor, que permaneceu com 7 pontos, de ultrapassá-lo na tabela da competição.