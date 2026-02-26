James Milner recebeu três certificados do Guinness World Records - Divulgação/Guinness Book

Publicado 26/02/2026 15:55 | Atualizado 26/02/2026 15:56

Rio - O meio-campista James Milner recebeu três certificados do Guinness World Records e entrou para a história do futebol inglês. Atualmente no Brighton, o jogador bateu o recorde de mais jogos disputados no Campeonato Inglês (654) e ultrapassou a marca que pertencia a Gareth Barry.

Barry defendeu profissionalmente o Aston Villa por 12 anos, entre 1997 e 2009. Depois, vestiu a camisa do Manchester City entre 2009 e 2014, além do Everton entre 2013 por empréstimo e em definitivo entre 2014 e 2017. Por fim, encerrou a carreira no West Bromwich, onde atuou entre 2017 e 2020.

Já Milner, por sua vez, iniciou a carreira no Leeds United, em 2002. Ele defendeu o clube até 2004, quando foi para o Newcastle United. Entre 2008 e 2010, atuou pelo Aston Villa e, depois, pelo Manchester City entre 2010 e 2015. Depois, vestiu a camisa do Liverpool até 2023, antes de chegar ao Brighton.

Além de se tornar recordista de jogos no Campeonato Inglês, Milner estabeleceu outros dois feitos. O meia, de 40 anos, atingiu o maior intervalo entre o primeiro e o último gol marcados na competição (22 anos e 248 dias) e maior número de temporadas consecutivas (24).