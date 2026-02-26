James Milner recebeu três certificados do Guinness World RecordsDivulgação/Guinness Book
Jogador inglês bate três recordes e entra no Guinness Book
James Milner se tornou recordista de jogos no Campeonato Inglês, além de outras duas marcas
Barboza admite queda de rendimento apesar da classificação do Botafogo
Zagueiro elogia primeiro tempo e destaca atuação de Léo Linck
Jogador inglês bate três recordes e entra no Guinness Book
James Milner se tornou recordista de jogos no Campeonato Inglês, além de outras duas marcas
Vini Jr supera Neymar e se torna o brasileiro com mais gols no mata-mata da Liga dos Campeões
Atacante do Real Madrid atinge marca e lidera ranking de artilheiros do país na competição
Textor elogia elenco do Botafogo: 'Mais confiantes do que no início de 2024'
Dono da SAF do Glorioso, entretanto, admite a necessidade de mais alguns reforços
Clube paulista faz contraproposta ao Botafogo por zagueiro; Fluminense segue de olho
Jogador, de 21 anos, tem se destacado no Estadual
Vasco reencontra Santos com boas lembranças e tenta virar a página após demissão de Diniz
No ano passado, Cruz-Maltino goleou o Peixe por 6 a 0
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.