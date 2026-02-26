Dantas em campo pelo Novorizontino - Divulgação / Novorizontino

Dantas em campo pelo NovorizontinoDivulgação / Novorizontino

26/02/2026

Rio - A situação envolvendo o zagueiro Dantas, de 21 anos, do Novorizontino, segue sem uma definição. O Botafogo recebeu uma contraproposta do clube paulista, e segue na frente das negociações, mas o Fluminense continua de olho e já oficializou uma oferta para a equipe, que disputa a semifinal do Paulistão.

Dantas é um sonho antigo do Botafogo. O clube tentou o zagueiro no ano passado, mas as negociações não avançaram. O Novorizontino deseja receber 2,5 milhões de dólares (R$ 12,9 milhões, na cotação atual) pelo defensor.

O Fluminense manifestou interesse na contratação de Dantas, mas no momento está atrás do Alvinegro. Além dos dois clubes do Rio, o Athletico-PR e o Internacional também desejam a contratação do jovem.

Dantas é titular absoluto no Novorizontino, que está prestes a disputar a semifinal do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, no próximo sábado. Ele tem contrato até dezembro de 2028 com o clube do interior de São Paulo.