Dantas em campo pelo NovorizontinoDivulgação / Novorizontino

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A situação envolvendo o zagueiro Dantas, de 21 anos, do Novorizontino, segue sem uma definição. O Botafogo recebeu uma contraproposta do clube paulista, e segue na frente das negociações, mas o Fluminense continua de olho e já oficializou uma oferta para a equipe, que disputa a semifinal do Paulistão.
LEIA MAIS: ESPN deseja ter Zico como comentarista na Copa do Mundo de 2026
Dantas é um sonho antigo do Botafogo. O clube tentou o zagueiro no ano passado, mas as negociações não avançaram. O Novorizontino deseja receber 2,5 milhões de dólares (R$ 12,9 milhões, na cotação atual) pelo defensor.
LEIA MAIS: Ex-affair de CR7 celebra classificação na Libertadores e provoca ex-Fla
O Fluminense manifestou interesse na contratação de Dantas, mas no momento está atrás do Alvinegro. Além dos dois clubes do Rio, o Athletico-PR e o Internacional também desejam a contratação do jovem.
LEIA MAIS: México usa amistoso com Islândia de exemplo para sediar Copa
Dantas é titular absoluto no Novorizontino, que está prestes a disputar a semifinal do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, no próximo sábado. Ele tem contrato até dezembro de 2028 com o clube do interior de São Paulo.