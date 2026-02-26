Zico negocia com a ESPN - Reprodução / Instagram

Publicado 26/02/2026 12:46

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico, de 72 anos, poderá ser comentarista da ESPN na Copa do Mundo de 2026. A emissora está negociando com o Galinho, que seria responsável por acompanhar a seleção brasileira. As informações são da "Folha de S.Paulo".

As conversas entre a ESPN e Zico estão avançadas e o acordo deverá ser finalizado em março. Caso realmente acerte, o Galinho será comentarista de acontecimentos da Seleção, participando de programas e fazendo conteúdos especiais para o digital.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada no México, no Canadá e nos Estados Unidos. A competição terá 48 equipes e pela primeira vez, o campeão irá atuar em oito partidas. Até a edição passara em 32 seleções e sete jogos.

A Seleção está no Grupo C ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia da equipe de Carlo Ancelotti irá acontecer no dia 13 de junho contra a seleção africana às 19h (de Brasília), em Nova Jérsei.