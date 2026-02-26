México goleou a Islândia por 4 a 0 nesta quarta-feira (25)Reprodução / TUDN México
Nos últimos dias, o México virou palco de guerra por causa de conflitos de grupos de narcotraficantes após a morte de um líder dessas facções. Foram registradas diversas mortes, incêndio em veículos, fechamento do comércio e bloqueio de estradas em enorme clima de terror.
"O México, com grande coordenação entre todas as partes envolvidas e o comportamento exemplar dos torcedores, demonstrou hoje sua capacidade de organizar partidas de futebol e de fornecer todas as garantias de segurança necessárias para isso", destacou a entidade em nota oficial na qual procura tranquilizar os quatro cantos do planeta quando à paz na Copa do Mundo.
O ambiente seguro acabou proporcionado por parceria com governo e órgãos de segurança. "Da mesma forma, reconhecemos e destacamos a coordenação e o trabalho conjunto das autoridades nos três níveis de governo. A Federação Mexicana de Futebol gostaria de expressar sua especial gratidão pelo apoio do Governo do Estado de Querétaro, da Polícia Estadual, dos serviços de emergência, bem como dos membros da Defesa e da Guarda Nacional, cujo profissionalismo e comprometimento foram fundamentais para a manutenção da ordem e da segurança em todos os momentos", agradeceu.
"A FMF reafirma sua disposição de continuar trabalhando em coordenação com as autoridades e a sociedade para que o futebol continue sendo um espaço de união e convivência saudável", conclui o texto. Um amistoso com Portugal está agendado para o país no dia 28 de março para referendar, de vez, a capacidade do México e receber outras nações para jogos de futebol.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.