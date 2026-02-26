México goleou a Islândia por 4 a 0 nesta quarta-feira (25) - Reprodução / TUDN México

México goleou a Islândia por 4 a 0 nesta quarta-feira (25)Reprodução / TUDN México

Publicado 26/02/2026 10:57 | Atualizado 26/02/2026 10:57

A goleada do México sobre a Islândia, por 4 a 0, em amistoso realizado em total clima de paz no Estádio Corregidora, em Querétaro, na noite desta quarta-feira (25), serviu para as autoridades locais reafirmarem sua condição de receberem a Copa do Mundo de 2026, agendada para junho.



Nos últimos dias, o México virou palco de guerra por causa de conflitos de grupos de narcotraficantes após a morte de um líder dessas facções. Foram registradas diversas mortes, incêndio em veículos, fechamento do comércio e bloqueio de estradas em enorme clima de terror.

Mesmo assim, Gianni Infantino, presidente da Fifa, garantiu "estar tranquilo" quanto a realização da Copa no México. E a Federação Mexicana de Futebol (FMF) reforçou após o amistoso com os islandeses que tudo deve correr bem na maior competição do planeta.



"O México, com grande coordenação entre todas as partes envolvidas e o comportamento exemplar dos torcedores, demonstrou hoje sua capacidade de organizar partidas de futebol e de fornecer todas as garantias de segurança necessárias para isso", destacou a entidade em nota oficial na qual procura tranquilizar os quatro cantos do planeta quando à paz na Copa do Mundo.

"A Federação Mexicana de Futebol informa que a partida entre a seleção mexicana e a Islândia, realizada no Estádio Corregidora, em Querétaro, terminou sem incidentes. A FMF reconhece e agradece aos torcedores pelo comportamento exemplar e pelo compromisso com um ambiente de respeito e convivência familiar dentro e fora do estádio, o que permitiu que a partida acontecesse em um ambiente seguro", frisou, satisfeita com o clima de paz em Querétaro.



O ambiente seguro acabou proporcionado por parceria com governo e órgãos de segurança. "Da mesma forma, reconhecemos e destacamos a coordenação e o trabalho conjunto das autoridades nos três níveis de governo. A Federação Mexicana de Futebol gostaria de expressar sua especial gratidão pelo apoio do Governo do Estado de Querétaro, da Polícia Estadual, dos serviços de emergência, bem como dos membros da Defesa e da Guarda Nacional, cujo profissionalismo e comprometimento foram fundamentais para a manutenção da ordem e da segurança em todos os momentos", agradeceu.



"A FMF reafirma sua disposição de continuar trabalhando em coordenação com as autoridades e a sociedade para que o futebol continue sendo um espaço de união e convivência saudável", conclui o texto. Um amistoso com Portugal está agendado para o país no dia 28 de março para referendar, de vez, a capacidade do México e receber outras nações para jogos de futebol.