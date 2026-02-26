Cristiano Ronaldo é jogador do Al-NassrDivulgação/X @AlNassrFC_EN
Cristiano Ronaldo torna-se dono de clube espanhol em sociedade com grupo saudita
Craque português do Al Nassr realiza um desejo antigo e amplia portfólio de investimentos
Palmeiras começa com a bola nos dois tempos em jogo contra Fluminense
Tricolor que deveria ter dado o pontapé inicial na segunda etapa
De pai para filho: Interino sonha em resgatar legado no Vasco
Após a saída de Diniz, técnico Bruno Lazaroni resgata herança do pai em meio à desconfiança da torcida
Apesar da vitória, torcedores do Botafogo contestam desempenho nas redes: 'Sufoco desnecessário'
Alvinegros apontam que qualidade do time caiu no segundo tempo
Santos x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Cruz-Maltino tenta primeira vitória no Campeonato Brasileiro sob comando do interino Bruno Lazaroni
Flamengo x Lanús: onde assistir, escalações e arbitragem
Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença para inverter resultado e conquistar bicampeonato
