Palmeiras começou com a bola no segundo tempo - Reprodução / TV Globo

Palmeiras começou com a bola no segundo tempoReprodução / TV Globo

Publicado 26/02/2026 09:19

Rio — Uma situação inusitada aconteceu na partida entre Palmeiras e Fluminense, nesta quarta-feira (25), na Arena Barueri, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o clube paulista dando a saída de bola nos dois tempos. O Tricolor que deveria ter dado o pontapé inicial na segunda etapa.



O caso passou despercebido pelos árbitros e a maioria dos jogadores. No entanto, em entrevista após o duelo, o zagueiro Freytes disse que reparou nisso e tentou avisar ao juiz.

"Sim, eu percebi que o Palmeiras deu a saída duas vezes, mas o juiz me falou que eu não podia falar com ele, pois ia tomar cartão de novo. Eu até gritei com ele, mas ele não escutou nem nada, aí o jogo já tinha recomeçado", disse.



Segundo o jogador, apesar da falha da arbitragem, essa é uma situação que os próprios atletas deveriam estar atentos. "Agora já foi... Tampouco alguém morreu... Mas, na próxima vez, temos que estar mais espertos com isso", concluiu.

Se um dos times começa jogando no primeiro tempo, o adversário precisa dar o pontapé inicial no segundo tempo. Entretanto, o livro de regras da IFAB (International Football Association Board) não aponta uma infração contra a saída dupla.

'Erro de procedimento'

O ex-árbitro e comentarista da ESPN, Carlos Eugênio Simon, comentou que "nunca tinha visto" essa situação e esclareceu que a situação poderia acabar na Justiça.



"É um erro de procedimento. Se o Fluminense protestar, a partida pode parar no tribunal, mas dificilmente vai mudar o resultado do jogo. O árbitro precisa ficar mais concentrado. Até isso acontece com a arbitragem brasileira", destacou. Apesar disso, o Fluminense não pretende entrar com ação pelo episódio.

Próximo compromisso

O Tricolor perdeu o jogo por 2 a 1. Agora, o time de Zubeldía volta a campo para enfrentar o Vasco neste domingo (1º), às 18h, pela volta da semifinal do Campeonato Carioca no Maracanã.