Zubeldía valorizou a atuação do Fluminense apesar da derrota diante do Palmeiras - Lucas Merçon/Fluminense FC

Zubeldía valorizou a atuação do Fluminense apesar da derrota diante do PalmeirasLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 26/02/2026 00:50 | Atualizado 26/02/2026 00:50

Rio - O Fluminense sofreu a primeira derrota com o elenco principal na temporada, mas não decepcionou o técnico Luis Zubeldía. Apesar da derrota para o Palmeiras por 2 a 1 , nesta quarta-feira (25), na Arena Barueri, pela 4ª rodada do Brasileirão, o Tricolor se mostrou muito competitivo e criou chances até para vencer, mas não evitou o resultado negativa em uma noite inspirada do goleiro Carlos Miguel.

"No geral, fizemos um bom jogo. Mas esse começo tivemos uma perda de bola na defesa que permitiu o Palmeiras atacar o espaço. Tivemos boas chances (...) O Fluminense fez um jogo muito bom, em que superou em muitos aspectos o Palmeiras, mas eles foram mais contundentes. Ainda com as dificuldades, a equipe mereceu empatar. E se ganhássemos também seria justo", disse Zubeldía.

Nos primeiros minutos, o Fluminense viveu o seu pior momento na partida. Em menos de 15 minutos, o Palmeiras forçou erros na saída de bola, incluindo o lance que originou o primeiro gol, marcado por Vitor Roque em cobrança de pênalti. Apenas quatro minutos depois, Allan fez jogada individual, passou por Freytes e Ignácio, e ampliou.

Após o apagão inicial, o Fluminense conseguiu controlar as ações e cresceu, mesmo com time misto. Lucho Acosta foi o principal destaque e marcou o gol de desconto, aos 39 minutos. Na etapa final, o Tricolor acertou o travessão em chute de Savarino, que teve a sua primeira grande atuação com a camisa tricolor, sendo a principal peça de criação de jogadas no segundo tempo.

"O mais importante é que a equipe varia de nomes entre um jogo e outro e mantém o estilo (...) A verdade é que a equipe está respondendo bem e o resultado é parte do futebol. Queríamos ganhar tudo, mas às vezes não acontece. Agora temos que trabalhar no domingo e encerrar a série. Serão 90 minutos muito difíceis com o Vasco", completou o treinador.

Com a derrota, o Fluminense segue com sete pontos, mas caiu para o quinto lugar. Já o Palmeiras, por sua vez, se manteve na liderança, agora com dez pontos. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (1º), às 18h (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Carioca. Na partida de ida, venceu por 1 a 0 e, por isso, pode até empatar para avançar à final.