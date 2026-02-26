Zubeldía tem 20 vitórias pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Publicado 26/02/2026 09:59

Rio — O técnico Luis Zubeldía chegou à 30ª partida como treinador do Fluminense nesta quarta-feira (25), contra o Palmeiras, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A contratação do argentino foi anunciada no último dia 25 de setembro, e cinco meses depois, ele apresenta um retrospecto favorável.



Neste período, Zubeldía teve 20 vitórias, quatro empates e seis derrotas, um aproveitamento de 71% em meio às disputas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Carioca. A equipe do técnico marcou 44 gols e sofreu 22.

O treinador também ostenta a marca de sete vitórias em nove clássicos disputados, empatando nesse quesito com Fernando Diniz, que ficou no Fluminense por mais de dois anos. Além disso, o time também está com 16 vitórias consecutivas como mandante, igualando o recorde do clube, que havia conquistado o feito entre 1941 e 1942.

Próximo compromisso

O Fluminense entra em campo para enfrentar o Vasco neste domingo (1º), às 18h, no Maracanã, pela volta da semifinal do Campeonato Carioca. O Tricolor venceu a ida por 1 a 0.