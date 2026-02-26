Publicação com crítica a Sidny por pedido a Vini Jr tem a curtida de Prestianni - Reprodução de Instagram

26/02/2026

Sidny foi atacado nas redes sociais por torcedores do clube português por causa de imagens dele conversando com Vini Jr, após a vitória do Real Madrid por

Um gesto simples de pedido de troca de camisa após o jogo tornou-se crise no Benfica.por causa de imagens dele conversando com Vini Jr, após a vitória do Real Madrid por 2 a 1 pela Liga dos Campeões. E uma das publicações com críticas teve a curtida do companheiro Gianluca Prestianni.

curtiu publicação no Instagram de um perfil de torcedores, que também atacou Vini Jr.

O argentino não atuou na partida de volta da eliminatória porque foi suspenso pela Uefa enquanto é investigado pela denúncia de racismo feita pelo brasileiro , na ida. E não escondeu o descontentamento com a atitude do companheiro, tanto que

"Sidny no final do jogo pediu a camisa a Vinicius… Andamos há 1 semana a ser arrasados por todo o mundo por causa do bebê chorão mentiroso, e mal acaba o jogo a primeira coisa que faz é pedir-lhe a camisa", diz o texto publicado e curtido pelo argentino.



Após a repercussão da curtida, o próprio perfil criticou a postura de Prestianni: "Pronto... tudo o que não precisávamos este momento! O timing do Sidny não foi bom e ao que parece o Prestianni não achou lá muita piada. Temos de ter um vestiário unido para o que resta da temporada, não disto! Precisamos de estar todos juntos".

Vini Jr e lateral do Benfica não trocam camisa



Diante dos muitos ataques que recebeu em duas redes sociais pela conversa com o jogador do Real Madrid, Sidny desativou os comentários no Instagram. Além disso, a troca de camisas, que seria feita na zona mista entre os vestiários, não aconteceu, segundo a CNN de Portugal, porque os dois jogadores não voltaram a se encontrar.