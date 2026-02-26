Publicação com crítica a Sidny por pedido a Vini Jr tem a curtida de PrestianniReprodução de Instagram
Prestianni curte comentário crítico a companheiro que pediu camisa de Vini Jr
Sidny foi alvo de ataques de torcedores do Benfica após eliminação na Liga dos Campeões
Vini Jr e lateral do Benfica não trocam camisa
Ex-affair de CR7 celebra classificação na Libertadores e provoca ex-Flamengo: 'Jogou com a boca'
O’Higgins derrotou o Bahia nas cobranças de pênaltis
México usa amistoso com Islândia de exemplo para sediar Copa: 'Capacidade de organizar jogos'
País vive clima de tensão por causa de conflitos envolvendo grupos de narcotraficantes
CBF toma decisão em relação a erro bizarro de árbitro em Palmeiras x Fluminense
Entidade admite erro, mas não o trata como determinante para o resultado da partida
Ex-campeão do UFC sugere luta entre McGregor e Carlos Prates, e fãs de MMA vão à loucura; veja
Henry Cejudo levantou a hipótese de um possível duelo entre Conor McGregor e Carlos Prates
Zubeldía chega a 30 jogos como técnico do Fluminense; confira aproveitamento
Em cinco meses, técnico argentino bate marcas importantes
