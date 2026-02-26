Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 26/02/2026 11:27 | Atualizado 26/02/2026 11:38

Rio - A modelo chilena Daniella Chávez utilizou as redes sociais para celebrar a classificação do O’Higgins sobre o Bahia na disputa de pênaltis pela pré-Libertadores. A beldade comemorou o feito do seu time e provocou o ex-jogador do Flamengo, Everton Ribeiro.

fotogaleria

"Ainda estou emocionada com a classificação do O’Higgins sobre o Bahia no Brasil. Parabéns para os jogadores e para os torcedores. Everton Ribeiro só jogou com a boca", disse a beldade no seu perfil no "X".

O Bahia venceu por 2 a 1, no tempo normal, mas acabou sendo superado nas disputas de pênaltis. Everton Ribeiro desperdiçou sua cobrança.

Daniella Chavez costuma utilizar seu perfil no "X" (@daniellachavez) para abordar diversos temas, entre eles futebol e política. Nascida no Chile, a beldade mora fora do seu país há alguns anos.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.