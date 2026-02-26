Hugo Calderano e Bruna Takahashi comemoram vitóriaReprodução / Instagram
A classificação à decisão na manhã desta sexta-feira veio com virada diante de Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, quartos do mundo, por 3 a 1. Após levarem 11 a 9 no primeiro set, os brasileiros se impuseram na partida e enfileiraram um 11/8, 11/9 e 11/8.
Os brasileiros haviam superados os indianos Manush Shah e Diya Chitale nas quartas de final por 3 a 0 (11/6, 11/9 e 11/5), mesmo placar de triunfo de estreia diante dos egípcios Youssef Abdelaziz e Mariam Alhodaby (11/1, 13/11 e 11/3).
Antes da decisão, Calderano, atualmente o número 2 da modalidade, ainda disputa o jogo das oitavas de final de simples do WTT de Cingapura diante do chinês Chen Yuanyu. Vale lembrar que ele e Bruna Takahashi já estão garantidos no ITTF World Cup, em Macau.
