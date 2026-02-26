Vini Jr em ação pelo Real Madrid - Reprodução / X

Vini Jr em ação pelo Real MadridReprodução / X

Publicado 26/02/2026 15:31

Rio - O Real Madrid carimbou sua vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Benfica por 2 a 1, nesta quarta-feira (25), no Santiago Bernabéu. O grande nome da noite foi Vini Jr, que marcou o gol da vitória e alcançou um feito histórico: ele agora é o brasileiro que mais vezes balançou as redes em jogos de mata-mata na história do torneio.

Com esse gol, o atacante chegou a 14 bolas na rede em fases eliminatórias, superando Neymar, que tem 13. O ranking ainda conta com Kaká (11), Roberto Firmino (9), além de Raphinha e Rodrygo, ambos com 8 gols cada. No critério de eficiência, o jogador do Barcelona chama a atenção por ter atingido sua marca em apenas dez partidas.

A trajetória de Vinícius na Europa mostra um crescimento impressionante desde sua chegada ao clube espanhol, em 2018. Mais do que a quantidade de gols, o brasileiro se especializou em decidir jogos grandes. Ele já marcou em duas finais da competição mais importante da Europa, contra Liverpool (2021/22) e Borussia Dortmund (2023/24), garantindo títulos históricos para a galeria do Real Madrid.

Agora, o clube espanhol aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na busca pelo 16º troféu da competição. Para Vini Jr, a marca consolidada nesta quarta-feira (25) reforça seu nome entre os maiores jogadores brasileiros que já passaram pelo futebol europeu.