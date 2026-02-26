Vini Jr em ação pelo Real MadridReprodução / X
Vini Jr supera Neymar e se torna o brasileiro com mais gols no mata-mata da Liga dos Campeões
Atacante do Real Madrid atinge marca e lidera ranking de artilheiros do país na competição
'Cheirinho', 'Maracanazo' e mais: vice do Flamengo na Recopa gera memes
Rubro-Negro perdeu para o Lanús por 3 a 2 no Maracanã
Flamengo força a prorrogação, mas perde para o Lanús e fica com o vice da Recopa
Rubro-Negro venceu por 2 a 1 no tempo regulamentar, mas levou dois gols na prorrogação e perdeu por 3 a 2
Sorteio da Liga dos Campeões pode promover duelo de gigantes
Uefa define hoje os confrontos das oitavas e todo o chaveamento da fase de mata-mata da Champions
Neymar faz chover na Vila Belmiro e Vasco segue sem vencer no Brasileiro
Gigante da Colina sofre dois gols do camisa 10, perde e agora é lanterna do Brasileirão
'A gente tem pecado na eficácia', analisa técnico interino após derrota do Vasco
Cruz-Maltino perdeu para o Santos na Vila Belmiro e está na lanterna do Brasileirão
Vídeo! Botafogo inaugura novo espaço de recuperação no CT
Glorioso investiu cerca de R$ 10 milhões
