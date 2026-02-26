Vini Jr disse que sofreu ataque racista de Prestianni - Patricia De Mello / AFP

Vini Jr disse que sofreu ataque racista de PrestianniPatricia De Mello / AFP

Publicado 26/02/2026 16:50

Rio - O atacante Gianluca Prestianni teria admitido o insulto racista contra Vini Jr, durante o jogo entre Benfica e Real Madrid, pela ida dos playoffs da Liga dos Campeões, no último dia 17. Em reunião com o elenco, o jogador argentino teria revelado que chamou o brasileiro de "mono" ("macaco", em espanhol), segundo o jornal português "Correio da Manhã".

Na reunião com o elenco, Prestianni também listou vários argumentos para mostrar que não é racista e que, ao dizer o insulto, não teve essa intenção. Nos últimos dias, o argentino recebeu apoio do presidente Rui Costa, além do técnico José Mourinho e outros companheiro. O atacante Lukebakio chegou a afirmar que, caso fosse verdade, não aceitaria a situação.

No jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões entre Benfica e Real Madrid, o clima esquentou após o golaço marcado por Vini Jr. O brasileiro comemorou dançando e gerou irritação dos benfiquistas, que consideraram uma provocação. Um dos mais exaltados foi Prestianni, que teria cometido injúria racial contra o brasileiro. A Uefa suspendeu o jogador por uma partida em competições europeias de clubes.

Logo após a publicação da matéria, o Benfica emitiu uma nota e negou a existência de insulto racista por parte de Prestianni a Vini Jr. O clube português afirmou que o jogador pediu desculpa aos companheiros de elenco pelo incidente ocorrido, mas que garantiu a todos, assim como o fez desde o primeiro momento, que não é racista e nem cometeu nenhum ato racista.

Veja a nota oficial do Benfica:

"O Sport Lisboa e Benfica desmente de forma categórica que o jogador Prestianni tenha comunicado ao plantel ou à estrutura do Clube ter proferido um insulto racista ao jogador Vinicius Jr, do Real Madrid.

Tal como já foi público, o jogador pediu desculpa aos colegas pelo incidente ocorrido durante a partida com o Real Madrid, lamentando a dimensão e as consequências do mesmo e garantindo a todos, tal como o fez desde a primeira hora, que não é racista."