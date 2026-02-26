Germán Cano no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 26/02/2026 16:41

Rio - O Fluminense terá um desfalque de peso para o clássico decisivo contra o Vasco. O atacante Germán Cano está fora do jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, que acontece neste domingo (1º), às 18h (de Brasília), no Maracanã. O argentino segue em processo de recuperação após passar por uma cirurgia no joelho.



A lesão aconteceu durante um treinamento no CT Carlos Castilho, quando o jogador sofreu uma entorse no joelho direito. O exame detectou um problema no menisco, o que levou o artilheiro ao procedimento cirúrgico no dia 10 de janeiro. Embora já tenha retornado aos trabalhos com bola, Cano não realizou a pré-temporada e ainda precisa de tempo para atingir o condicionamento físico ideal.



Após a derrota para o Palmeiras, o técnico Luis Zubeldía detalhou a busca por um novo atacante e confirmou que não contará com o argentino para o Estadual.

“Estamos buscando. Tanto Mário, quanto Mattheus e Paulo. E também esperando Cano para poder contar com ele. Sem dúvida fazemos essa mesma leitura, temos só um centroavante. No Carioca, só o John pode jogar, porque não podemos inscrever outro. Se ele não pudesse jogar contra o Vasco teríamos que usar uma outra alternativa, como hoje.”



Sem o seu principal goleador, a tendência é que John Kennedy continue como a referência no ataque tricolor. O Fluminense chega ao Maracanã com a vantagem do empate, já que venceu o primeiro jogo por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos.

