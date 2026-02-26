Gabriel Ávalos negocia com o Fluminense - AFP

Publicado 26/02/2026 17:20

Rio - Em busca de um reforço para o ataque, o Fluminense irá se reunir nesta quinta-feira para tentar fechar a contratação do atacante Gabriel Ávalos, de 34 anos, que defende o Independiente, de Avellaneda. As informações são da "TyC Sports".

As partes estão debatendo a fórmula do pagamento dos 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,47 milhões), que vão ser pagos na operação. O Fluminense deseja um parcelamento mais longo e o "Rey de Copas" mais curto.

Na campanha do título da Libertadores de 2023, o Fluminense sofreu um gol de Gabriel Ávalos. No jogo de ida pelas oitavas de final contra o Argentinos Juniors, o centroavante balançou as redes na partida, que terminou empatada por 1 a 1. No Rio de Janeiro, o Tricolor venceu por 2 a 0 e avançou de fase.

A contratação de um atacante é prioridade para o Fluminense desde o começo da janela de transferências. O Tricolor tentou Hulk, Denis Bouanga e Alexis Cuello, mas não conseguiu acordo com os clubes dos jogadores.

Nascido no Paraguai, Gabriel Ávalos já teve passagens por clubes tradicionais do futebol sul-americano, como o Peñarol, do Uruguai, além do Argentinos Juniors e Independiente, da Argentina. O centroavante também já defendeu a seleção paraguaia, com 20 jogos e dois gols.