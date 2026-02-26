Cristiano Ronaldo em comemoração na Liga Saudita - Getty Images

Cristiano Ronaldo em comemoração na Liga SauditaGetty Images

Publicado 26/02/2026 17:55

Rio - A goleada do Al-Nassr por 5 a 0 sobre o Al-Najma, nesta quarta-feira (25), ficou marcada por uma provocação direta de Cristiano Ronaldo aos bastidores da Liga Saudita. Ao converter uma cobrança de pênalti, o atacante celebrou simulando um arremesso de cesta de basquete, gesto interpretado como uma resposta irônica ao compatriota Rúben Neves.

No dia anterior, o meio-campista havia criticado o nível da arbitragem local, questionando a falta de critério em decisões do VAR. Rúben Neves e Cristiano Ronaldo foram companheiros na seleção portuguesa e, por isso, a troca de farpas entre os jogadores surpreendeu.



"Esta é uma das únicas ligas no mundo em que quatro equipes estão lutando pelo título, mas precisamos que todas as equipas estejam ao mesmo nível. O que vemos em alguns jogos é completamente diferente. Vejo jogadores quase jogando basquetebol e handebol dentro da área, o árbitro vai ao monitor e não marca penâlti", declarou o atleta na ocasião.

O gol também serviu para manter o Al-Nassr isolado na liderança da competição com 58 pontos. Com Al-Ahli e Al-Hilal logo atrás na perseguição, a reta final do campeonato segue equilibrada faltando apenas nove rodadas para o encerramento.

