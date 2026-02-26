Cristiano Ronaldo em comemoração na Liga SauditaGetty Images
Cristiano Ronaldo provoca companheiro de Seleção com gesto de basquete na Liga Saudita
CR7 ironizou declaração de Rúben Neves ao comemorar gol pelo Al-Nassr
Flamengo força a prorrogação, mas perde para o Lanús e fica com o vice da Recopa
Rubro-Negro venceu por 2 a 1 no tempo regulamentar, mas levou dois gols na prorrogação e perdeu por 3 a 2
Sorteio da Liga dos Campeões pode promover duelo de gigantes
Uefa define hoje os confrontos das oitavas e todo o chaveamento da fase de mata-mata da Champions
Neymar faz chover na Vila Belmiro e Vasco segue sem vencer no Brasileiro
Gigante da Colina sofre dois gols do camisa 10, perde e agora é lanterna do Brasileirão
'A gente tem pecado na eficácia', analisa técnico interino após derrota do Vasco
Cruz-Maltino perdeu para o Santos na Vila Belmiro e está na lanterna do Brasileirão
Vídeo! Botafogo inaugura novo espaço de recuperação no CT
Glorioso investiu cerca de R$ 10 milhões
Jogador de futebol amador é tratado como herói depois de salvar gaivota
As imagens viralizaram nas redes sociais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.