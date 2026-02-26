Hansi Flick, técnico do Barcelona - Josep Lago / AFP

Publicado 26/02/2026 17:54

Rio - O Barcelona enfrenta o Atlético de Madri no duelo de volta da semifinal da Copa do Rei na próxima terça-feira. Mas antes tem jogo do Campeonato Espanhol. Mesmo assim, o assunto predomina no clube e o discurso está fechado de que uma remontada, após 4 a 0 no Wanda Metropolitano, é possível. Assim como os jogadores, agora é o técnico Hansi Flick quem esbanja confiança em ida à decisão

Em dia de celebração pelo seu 100º jogo na direção da equipe, o técnico deu entrevista ao site oficial do clube na qual falou de seu orgulho em trabalhar no Barcelona. Além de muita declaração de amor, adotou um discurso que vem sendo seguido à risca na Catalunha: o time é forte no Camp Nou e pode, sim, devolver a goleada sofrida pelos comandados de Diego Simeone.

"Nunca vamos desistir. É difícil, mas não impossível. Acho que o mais importante é acreditarmos que podemos reverter o resultado. Temos que dar tudo de nós durante esses 90 minutos, ou talvez mais", pregou. "Temos de lutar pela equipe, pelo clube e pela torcida. Precisamos do apoio da torcida e temos que lutar juntos contra o Atlético", afirmou.

Flick também ressaltou a força de se jogar em casa para explicar sua euforia. "Não perdemos nenhum jogo desde que voltamos ao Spotify Camp Nou. Temos que sair com esse sentimento positivo e tentar fazer a virada acontecer. Com a nossa torcida e no nosso estádio, tudo é possível."

O comandante aproveitou para falar da marca centenária. "100 jogos com o Barça é incrível. Sempre digo que é um sonho realizado. É um trabalho muito difícil, mas agradeço muito o que recebo do clube, dos jogadores e da cidade. É uma honra trabalhar para um clube tão extraordinário", iniciou suas juras de amor.

"Cada experiência te transforma um pouco. O que eu amo no Barça é que me senti em família desde o primeiro dia. Todos aqui trabalham com o coração. Mas também é uma obrigação entender o que o Barça significa: é identidade, é estilo. Não é só vencer, é como se vence."

Por fim, aproveitou para falar sobre a briga ponto a ponto com o arquirrival Real Madrid no Campeonato Espanhol: "É uma competição muito longa e muito difícil. Estamos em primeiro lugar neste momento, aproveitamos ao máximo a oportunidade, mas temos de lutar e defender esta posição até ao final da temporada."