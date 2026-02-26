Jesse Lingard tem negociações avançadas com o Corinthians - Jung Yeon-je / AFP

Publicado 26/02/2026 18:41

Rio - O Corinthians está muito próximo de confirmar uma contratação impactante para a sequência da temporada. Trata-se do meia-atacante Jesse Lingard, de 33 anos, que tem negociações avançadas para vestir a camisa alvinegra. Segundo apuração da 'ESPN', o clube paulista já resolveu as principais questões financeiras com o atleta e agora corre para finalizar os trâmites burocráticos antes de oficializar o acordo.



Livre no mercado após encerrar seu vínculo com o FC Seoul, da Coreia do Sul, Lingard foi revelado nas categorias de base do Manchester United e viveu seu auge no Old Trafford entre 2015 e 2020. Um detalhe curioso é que, na temporada 2015/16, o inglês chegou a atuar ao lado de Memphis Depay, com quem pode reeditar a parceria agora no Brasil. Além do United, o meia acumulou passagens por outros clubes do Campeonato Inglês, como West Ham, Nottingham Forest e Derby County.



Antes de avançar com o Corinthians, o nome de Lingard chegou a circular nos bastidores do Remo, mas o projeto do Timão acabou prevalecendo. O jogador estava no futebol sul-coreano há duas temporadas e chega ao Brasil buscando recuperar o protagonismo que o levou a defender a seleção da Inglaterra em competições importantes, como a Copa do Mundo de 2018.



O Timão volta a campo para enfrentar o Novorizontino no sábado (28), às 20h30 (de Brasília). A partida acontece no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pelo Campeonato Paulista.

