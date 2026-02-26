Lucho Acosta em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rio - O meia Lucho Acosta, de 31 anos, precisou de apenas dez jogos para igualar nesta temporada o número de gols que anotou pelo Fluminense no ano passado. O argentino vem sendo o grande destaque do Tricolor neste começo de 2026.
Até o momento, Acosta entrou em campo em dez jogos, anotou três gols e deu duas assistências. Todos os gols que o argentino marcou foram pelo Campeonato Brasileiro. Além dele, Nonato e John Kennedy fizeram para o Tricolor na competição.
O argentino foi contratado pelo Fluminense no meio do ano passado e rapidamente se tornou peça fundamental. Em 2025, ele entrou em campo em 23 partidas, fez três gols e deu três assistências.
Apesar de ter feito o único gol do Tricolor na derrota para o Palmeiras por 2 a 1, Acosta deixou o gramado no intervalo com um problema muscular na coxa direita. Ele poderá desfalcar o Fluminense nos próximos jogos.
