Lucho Acosta em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 26/02/2026 18:20

Rio - O meia Lucho Acosta, de 31 anos, precisou de apenas dez jogos para igualar nesta temporada o número de gols que anotou pelo Fluminense no ano passado. O argentino vem sendo o grande destaque do Tricolor neste começo de 2026.

Até o momento, Acosta entrou em campo em dez jogos, anotou três gols e deu duas assistências. Todos os gols que o argentino marcou foram pelo Campeonato Brasileiro. Além dele, Nonato e John Kennedy fizeram para o Tricolor na competição.

O argentino foi contratado pelo Fluminense no meio do ano passado e rapidamente se tornou peça fundamental. Em 2025, ele entrou em campo em 23 partidas, fez três gols e deu três assistências.

Apesar de ter feito o único gol do Tricolor na derrota para o Palmeiras por 2 a 1, Acosta deixou o gramado no intervalo com um problema muscular na coxa direita. Ele poderá desfalcar o Fluminense nos próximos jogos.