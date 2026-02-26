Doações do Jogo das Estrelas - Ricardo Murdocco

Doações do Jogo das EstrelasRicardo Murdocco

Publicado 26/02/2026 18:25

Rio - Zico recebeu no CFZ, nesta quinta-feira (26), representantes de 11 instituições beneficentes para a entrega oficial das doações referentes ao Jogo das Estrelas de 2025 . No local, o Galinho destacou o impacto da partida além das quatro linhas.

“Ver o Maracanã cheio e pessoas de vários estados do Brasil reservando essa data entre o Natal e o Ano Novo para estar no Jogo das Estrelas é algo muito gratificante. A gente vê gente vindo do Ceará, do Piauí, do Acre, da Bahia... Isso mostra a representatividade que o evento conquistou no país durante esses 21 anos de trabalho duro”, afirmou Zico.

As instituições beneficiadas nesta edição foram: Amparo Thereza Cristina; Associação Reviver; Associação Solidários Amigos de Betânia; Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa; Casa Lar Mangueira (Associação Educacional dos Homens de Amanhã); Centro de Estudos Espírita Allan Kardec; INCA Pediatria; Instituto Yduqs; LIAP – Amor Puro Centro Espírita; Pró Criança Cardíaca; e Sodalício da Sacra Família – Tijuca.

Junior Coimbra, filho de Zico e responsável pela organização do evento, abordou o crescimento do Jogo das Estrelas e reforçou que o propósito central permanece o mesmo.

"A primeira coisa que sempre vem à nossa cabeça é como ajudar mais. O jogo chegou a um patamar em que as pessoas querem saber quem vai jogar, mas o mais importante é nunca esquecer o verdadeiro intuito do evento, que é esse momento aqui: a alegria de poder ajudar as instituições. O que começou pequeno, no CFZ, hoje é uma referência no Maracanã e no Brasil inteiro, resultado de profissionalismo, respeito e confiança".

O Jogo das Estrelas está consolidado como uma das principais ações solidárias do esporte brasileiro. A partida beneficente ainda passou a fazer parte do Guia Oficial e do Roteiro Turístico da cidade do Rio de Janeiro.

Além das doações entregues nesta quinta-feira, o projeto DOE GOLS, do SporTV, também contribuiu com a ação solidária. A iniciativa destinou 100 pares de chuteiras, garantidas pelos gols marcados no Jogo das Estrelas, ao Daminhas da Bola, projeto criado em 2015, em Duque de Caxias (RJ), que já beneficiou mais de 500 meninas e revelou atletas como a zagueira Tarciane e a atacante Luany, ambas da Seleção Brasileira.