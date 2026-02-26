John Terry com o troféu da Premier League - Ben Stansall / AFP

Publicado 26/02/2026 19:13

Ídolo do Chelsea, John Terry admitiu frustração por não ter sido considerado pela diretoria para o cargo de treinador interino após a saída de Enzo Maresca, em janeiro. Ele fez a revelação em entrevista ao canal Golf Life, no YouTube.



"Não estou chateado, provavelmente mais frustrado, porque certamente fazia parte daquele grupo de sub-21 que foi para lá. Então, mesmo que eu não tivesse comandado o time… o Calum levou o time, jogou muito bem e conseguiu um bom resultado na partida. Sinto que deveria ter feito parte daquilo. É evidente que a direção ou quem quer que tenha tomado essas decisões, os diretores esportivos, disseram 'não' à minha inclusão, seja lá qual for o motivo, eu não sei porquê", disse John Terry, atual consultor técnico das equipes sub-18 e sub-21 do Chelsea





Na ocasião, o escolhido para assumir a equipe foi Calum McFarlane. Apesar de trabalhar com uma categoria abaixo, ele tinha contato frequente com Maresca e com a equipe principal, o que pesou na decisão da diretoria.





Terry estreou profissionalmente pelo Chelsea em 1998 e atuou no clube até 2017. Durante sua passagem, disputou 717 jogos, marcou 67 gols e distribuiu 29 assistências.

Pelos Blues, conquistou uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, cinco Copas da Inglaterra, cinco Supercopas da Inglaterra e três Copas da Liga Inglesa.