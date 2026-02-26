John Terry com o troféu da Premier LeagueBen Stansall / AFP
"Não estou chateado, provavelmente mais frustrado, porque certamente fazia parte daquele grupo de sub-21 que foi para lá. Então, mesmo que eu não tivesse comandado o time… o Calum levou o time, jogou muito bem e conseguiu um bom resultado na partida. Sinto que deveria ter feito parte daquilo. É evidente que a direção ou quem quer que tenha tomado essas decisões, os diretores esportivos, disseram 'não' à minha inclusão, seja lá qual for o motivo, eu não sei porquê", disse John Terry, atual consultor técnico das equipes sub-18 e sub-21 do Chelsea
Na ocasião, o escolhido para assumir a equipe foi Calum McFarlane. Apesar de trabalhar com uma categoria abaixo, ele tinha contato frequente com Maresca e com a equipe principal, o que pesou na decisão da diretoria.
Terry estreou profissionalmente pelo Chelsea em 1998 e atuou no clube até 2017. Durante sua passagem, disputou 717 jogos, marcou 67 gols e distribuiu 29 assistências.
