Lezcano em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense anuncia empréstimo de Lezcano ao Olimpia, do Paraguai
Meia estava sem espaço no Tricolor
Fluminense anuncia empréstimo de Lezcano ao Olimpia, do Paraguai
Meia estava sem espaço no Tricolor
Com dez jogos, Lucho Acosta iguala número de gols que fez pelo Fluminense em 2025
Meia, de 31 anos, é o principal jogador da equipe carioca
Fluminense agenda reunião com Independiente para avançar por centroavante
Jogador, de 34 anos, pode ser reforço no clube carioca
Fluminense não terá Germán Cano em partida de volta pela semifinal do Carioca
Atacante passou por cirurgia em janeiro, perdeu a pré-temporada e segue em processo de recondicionamento físico
Fábio avalia pênalti cometido em derrota do Fluminense para o Palmeiras
Goleiro também lamenta erros que geraram os dois gols sofridos pelo Tricolor
CBF toma decisão em relação a erro bizarro de árbitro em Palmeiras x Fluminense
Entidade admite erro, mas não o trata como determinante para o resultado da partida
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.