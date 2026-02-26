Lezcano em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 26/02/2026 21:09

Rio - O Fluminense anunciou, nesta quinta-feira (26), a transferência de Lezcano ao Olimpia. O Tricolor emprestou o meio-campista ao clube paraguaio por uma temporada. Há opção de compra no acordo.

"O Fluminense FC concluiu nesta quinta-feira (26/02) a transferência do meia Rubén Lezcano para o Olimpia, do Paraguai, por empréstimo de uma temporada com opção de compra. O clube deseja sucesso ao jogador na temporada", diz a nota do Tricolor.



O Tricolor desembolsou algo em torno de 5 milhões de euros, cerca de R$ 30 milhões pela contratação de Rubén Lezcano, junto ao Libertad, no começo da temporada de 2025.

Rubén Lezcano teve dificuldades para se adaptar ao futebol brasileiro e fez apenas 13 jogos pelo Fluminense. Ele anotou o primeiro gol do Tricolor na atual temporada, na vitória por 2 a 1 sobre o Madureira no Carioca. O meia tem contrato até o fim de 2029.