Neymar recupera boa fase e afunda o Vasco na zona de rebaixamento - GUILHERME DIONÍZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 27/02/2026 00:00

Em noite inspirada do craque Neymar, o Vasco foi derrotado por 2 a 1 pelo Santos, na noite de ontem, e passou a amargar a lanterna do Brasileirão. Ainda sem vencer na competição, o Gigante da Colina viu o camisa 10 do Peixe marcar dois gols — Barros descontou — e não conseguiu reagir mesmo após a demissão do técnico Fernando Diniz. O interino Bruno Lazaroni comandou o time na Vila Belmiro.

Contando com o apoio de sua torcida, o Peixe começou o confronto buscando administrar a posse de bola. O Vasco, por sua vez, apostava em escapadas em velocidade ao ataque. Apesar do equilíbrio entre as equipes, foi o Peixe quem levou a melhor primeiro. Após um rápido contra-ataque, Moisés abriu na esquerda para Neymar, que bateu cruzado para abrir o placar na Vila Belmiro. Após o gol, o camisa 10 se envolveu em uma pequena confusão com o volante Thiago Mendes, do Cruzmaltino, e ambos foram advertidos com um cartão amarelo.

Buscando uma reação, o Vasco seguiu incomodando a defesa do Santos e chegou ao empate com o volante Barros. Aos 42 minutos, Andrés Gomez recuperou a bola e achou um bonito passe para o volante igualar o placar. Na saída para o intervalo, Neymar comentou sobre o desentendimento com Thiago Mendes, nos tempos de Lille, da França, deu uma entrada que lesionou gravemente o camisa 10, à época no PSG.

"Sempre ele quer arrumar confusão, sempre ele quer dar uma de machão, é sempre assim. Com todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez no PSG e me prometeu hoje. Então, vamos ver," disse o astro.

No retorno para a segunda etapa, Neymar voltou a deixar sua marca na Vila Belmiro. Após um lindo lançamento de Arão, o craque dominou com liberdade e tocou bonito para encobrir Léo Jardim.

Na saída de campo, Thiago Mendes respondeu à declaração do camisa 10: "Hoje foi um jogo só do Neymar. O juiz só apitou pra ele, não apitou pra nós", declarou o volante.