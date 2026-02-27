Neymar recupera boa fase e afunda o Vasco na zona de rebaixamentoGUILHERME DIONÍZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO
Neymar faz chover na Vila Belmiro e Vasco segue sem vencer no Brasileiro
Gigante da Colina sofre dois gols do camisa 10, perde e agora é lanterna do Brasileirão
Flamengo força a prorrogação, mas perde para o Lanús e fica com o vice da Recopa
Rubro-Negro venceu por 2 a 1 no tempo regulamentar, mas levou dois gols na prorrogação e perdeu por 3 a 2
Sorteio da Liga dos Campeões pode promover duelo de gigantes
Uefa define hoje os confrontos das oitavas e todo o chaveamento da fase de mata-mata da Champions
'A gente tem pecado na eficácia', analisa técnico interino após derrota do Vasco
Cruz-Maltino perdeu para o Santos na Vila Belmiro e está na lanterna do Brasileirão
Vídeo! Botafogo inaugura novo espaço de recuperação no CT
Glorioso investiu cerca de R$ 10 milhões
Jogador de futebol amador é tratado como herói depois de salvar gaivota
As imagens viralizaram nas redes sociais
