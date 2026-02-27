Ana Paula Galli é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2026 11:46 | Atualizado 27/02/2026 11:47

Rio - A musa do Cerro Porteño, Ana Paula Galli, aproveitou dias de férias na cidade de Punta del Este, localizada no Uruguai. Enquanto curtia os dias de praia, a beldade brindou seus fãs com imagens em que apareceu sensualizando.

Dona de um corpo escultural, a modelo publicou fotos em seu perfil oficial do Instagram (@anapaulagallioficial) em que apareceu vestindo apenas um biquíni. A atitude gerou reações dos seus seguidores.

"Lindíssima", "Parabéns, Ana, você está perfeita", "Sempre muito linda e quente", "Como consegue ser tão especial?", foram alguns dos comentários.

Ana Paula Galli é bastante conhecida no seu país. A beldade é figura marcante no Carnaval do Paraguai, modelo e também musa do Cerro Porteño.