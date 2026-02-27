Walter Casagrande falou sobre situação do BotafogoDivulgação

Rio - A derrota do Flamengo para o Lanús, no Maracanã, na final da Recopa Sul-Americana por 3 a 2 foi considerada um vexame por Walter Casagrande. O ex-atacante criticou o rendimento da equipe e questionou o começo da segunda passagem de Lucas Paquetá pelo clube.
"O Flamengo não consegue se impor contra ninguém nem em lugar nenhum. Não existe justificativa para essa derrota, que foi um enorme vexame. Perdeu as duas para o Lanús, o que é inaceitável para um elenco como o do Flamengo", disse em sua coluna no portal "UOL".
Principal contratação do Flamengo na temporada, Lucas Paquetá também recebeu críticas do ex-atacante da seleção brasileira.
"Fica a pergunta: o que Lucas Paquetá acrescentou ao Flamengo até agora? Nada tática ou tecnicamente, considerando que o time inteiro já estava mal", concluiu.