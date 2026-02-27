Galvão Bueno - Reprodução/Band

Galvão BuenoReprodução/Band

Publicado 27/02/2026 15:46

Galvão Bueno criticou a atuação do Flamengo na derrota para o Lanús por 3 a 2 no Maracanã, válida pelo jogo da volta da Recopa Sul-Americana. O narrador citou que "a defesa continua entregando" e que o Rubro-Negro de 2026 é "uma grande decepção". Ele ainda afirmou que o time argentino foi campeão com todos os méritos.

"Uma triste derrota do Flamengo no Maracanã! 3 x 2 para o Lanús e 4 x 2 no agregado! Mais uma vez o time teve mais posse de bola, atacou mais, mas gol que é bom, nada, só de pênalti! E a defesa continua entregando! Deu um gol de graça com Ayrton Lucas e Rossi, tomou mais um de cabeça em cobrança de escanteio e o último foi a pá de cal! Esse Flamengo de 2026 é uma grande decepção! O time todo vai mal! O Lanús é campeão da Recopa com todos os méritos! Foi um verdadeiro Maracanazo!", escreveu Galvão.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Galvão Bueno (@galvaobueno)



No jogo de quinta-feira (26), o Flamengo saiu atrás no placar após uma falha de Rossi e Ayrton Lucas no meio de campo. O Rubro-Negro buscou o empate ainda no primeiro tempo, com Arrascaeta, de pênalti.

Da marca da cal, Jorginho virou para o Flamengo na reta final da etapa complementar. O resultado forçou a prorrogação, já que o Lanús venceu o jogo de ida, na Argentina, por 1 a 0.

No tempo extra, porém, o Flamengo levou dois gols e perdeu pelo placar final de 3 a 2 no Maracanã. Com uma vitória por 4 a 2 no agregado, o Lanús sagrou-se campeão da Recopa.