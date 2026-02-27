Léo Ortiz em treino do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 27/02/2026 21:33

Rio - Léo Ortiz admitiu que está abaixo no Flamengo em comparação com 2025. O zagueiro fez a autoavaliação em entrevista após a derrota para o Lanús por 3 a 2 no Maracanã, válida pela Recopa. Ele citou que já provou o que pode render e mostrou encarar com normalidade o tamanho das críticas.

"Se comparar com o ano passado, eu estou abaixo realmente. Foi um começo de temporada conturbado. Isso óbvio que atrapalha. Não gosto de colocar desculpas, até porque tenho que render e eu jogo no Flamengo. Já provei o que eu posso render. As expectativas são altas sobre mim. Então, é normal que as críticas sejam grandes também. É a responsabilidade que a gente carrega de performar em alto nível", disse Léo Ortiz, na zona mista do Maracanã.

"É trabalhar, meu foco é trabalhar. Eu não mudei de forma alguma, de maneira nenhuma a maneira que eu trabalho e o quanto eu trabalho. Venho trabalhando da mesma forma que sempre trabalhei no ano passado. As coisas não vêm dando tão certo quando deram, mas eu acredito nessa maneira, trabalho todo dia. Tenho certeza que as coisas vão virar", completou.

Com a derrota para o Lanús, o Flamengo ficou com o vice da Recopa. É a segunda decisão que o Rubro-Negro perde no ano. No início de fevereiro, o time foi superado pelo Corinthians na Supercopa Rei.