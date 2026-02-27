Léo Ortiz em treino do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo
Léo Ortiz faz autoavaliação: 'Se comparar com o ano passado, estou abaixo'
Zagueiro foi um dos destaques do time na vitoriosa temporada de 2025
Após vice na Recopa, Léo Pereira revela cobrança interna no Flamengo
Zagueiro reconhece fase irregular e afirma que elenco precisa honrar a camisa
Ayrton Lucas explica erro com Rossi em gol sofrido pelo Flamengo
Lance complicou o Rubro-Negro, que saiu atrás do placar no Maracanã contra o Lanús
Galvão analisa derrota e critica Flamengo de 2026: 'Grande decepção'
Narrador também afirmou que o Lanús foi campeão da Recopa 'com todos os méritos'
Casagrande vê vexame do Flamengo e questiona Paquetá: 'Acrescentou o que?'
Rubro-Negro foi derrotado na final da Recopa no Maracanã
Flamengo amarga quarto vice em cinco finais internacionais no Maracanã
Rubro-Negro perdeu em casa pela segunda vez a Recopa, agora para o Lanús
