Léo Pereira após receber medalha de prata da RecopaFoto: André Durão

Publicado 27/02/2026 16:34

Rio - O Flamengo vive o pior momento sob o comando do técnico Filipe Luís. Após perder a Recopa Sul-Americana, a pressão aumentou, assim como o desgaste na relação com o treinador. Em entrevista após a derrota diante do Lanús, da Argentina, o zagueiro Léo Pereira reconheceu a fase irregular e revelou uma cobrança interna do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que cobrou o elenco.

"Estamos devendo para nós mesmos. Estamos devendo resultado para a torcida e para o clube, que vive de vitórias. Antes mesmo da cobrança da torcida, existe cobrança interna entre nós. Conversamos bastante, até com o presidente, em prol da melhora de todo o elenco. Sabemos que estamos devendo, a torcida está cobrando e temos que mostrar por que nós vestimos essa camisa", disse Léo Pereira.

No jogo contra o Lanús, o técnico Filipe Luís foi xingado pela primeira vez. Desde outubro de 2024 no cargo, o treinador conquistou quase tudo. Em 2026, perdeu a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, e ligou um alerta. Léo Pereira também falou sobre a cobrança da torcida e deu razão para os torcedores, que cobraram antes, durante e depois da partida contra o time argentino, no Maracanã.

"Temos que estar muito forte mentalmente. A cobrança vai existir. Flamengo é assim. Desde quando cheguei é assim. Pela história do Flamengo, tem cobrança. Tem que estar forte nesses momentos para não se abalar, para que possamos dar a volta por cima", declarou.