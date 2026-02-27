João Gomes abriu o placar para o WolverhamptonDarren Staples / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
O Wolverhampton contou com o brilho de João Gomes, ex-Flamengo, na vitória sobre o Aston Villa por 2 a 0 no Molineux Stadium, nesta sexta-feira (27), pelo jogo que abriu a 28ª rodada do Campeonato Inglês. O volante foi responsável por abrir o placar para os Wolves na partida.
Ele marcou aos 16 minutos da etapa complementar. Adam Armstrong recebeu a bola na área e no domínio ajeitou para João Gomes. O brasileiro finalizou de primeira para colocar o time da casa em vantagem.
Leia mais: Após vice na Recopa, Léo Pereira revela cobrança interna no Flamengo
Já aos 53 minutos, em um contra-ataque, Rodrigo Gomes marcou para dar números finais ao jogo. 
Esta foi apenas a segunda vitória do Wolverhampton na temporada 2025/26 do Campeonato Inglês. Os Wolves estão na lanterna com 13 pontos. Já o Aston Villa soma 51 pontos e ocupa a terceira posição.