João Gomes abriu o placar para o Wolverhampton - Darren Staples / AFP

Publicado 27/02/2026 20:31 | Atualizado 27/02/2026 20:34

O Wolverhampton contou com o brilho de João Gomes, ex- Flamengo , na vitória sobre o Aston Villa por 2 a 0 no Molineux Stadium, nesta sexta-feira (27), pelo jogo que abriu a 28ª rodada do Campeonato Inglês. O volante foi responsável por abrir o placar para os Wolves na partida.

Ele marcou aos 16 minutos da etapa complementar. Adam Armstrong recebeu a bola na área e no domínio ajeitou para João Gomes. O brasileiro finalizou de primeira para colocar o time da casa em vantagem.

Já aos 53 minutos, em um contra-ataque, Rodrigo Gomes marcou para dar números finais ao jogo.

Esta foi apenas a segunda vitória do Wolverhampton na temporada 2025/26 do Campeonato Inglês. Os Wolves estão na lanterna com 13 pontos. Já o Aston Villa soma 51 pontos e ocupa a terceira posição.