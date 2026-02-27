Diego Costa em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/02/2026 19:11

Rio - Diego Costa afirmou que está aposentado. O agora ex-jogador, que se destacou no futebol europeu com as camisas de Atlético de Madrid e Chelsea, fez a revelação em entrevista ao podcast 'El camino de Mario'.

"Sim, faz tempo que me aposentei. Já se acabou a gana que tinha", contou Diego Costa.

O último clube da carreira de Diego Costa foi o Grêmio, em 2024. Sua última partida foi no dia 8 de dezembro daquele ano, quando o Tricolor Gaúcho perdeu para o Corinthians por 3 a 0.

Ele também teve passagem por Botafogo e Atlético-MG. Com a camisa do Galo, o Diego Costa conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro de 2021.

O agora ex-atacante nasceu no Brasil, mas passou a defender a seleção espanhola. Ele vestiu a camisa de La Furia nas Copas do Mundo de 2014 e de 2018.

No futebol europeu, Diego passou por clubes como Braga (POR), Penafiel (POR), Celta de Vigo (ESP), Albacete (ESP), Rayo Vallecano (ESP) e Wolverhampton (ING). Entretanto, teve grande destaque no Chelsea e no Atlético de Madrid.

Nos Blues, ele foi bicampeão da Premier League e conquistou uma Copa da Liga Inglesa. Já com a camisa dos Colchoneros, Diego foi bicampeão de LaLiga, faturou uma Liga Europa, uma Copa do Rei e sagrou-se tricampeão da Supercopa da Uefa.