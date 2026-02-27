Diego Costa em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Ex-Botafogo e seleção espanhola, Diego Costa afirma que está aposentado
Último time da carreira do agora ex-atacante foi o Grêmio
Zagueiro que foi alvo do Botafogo deve reforçar clube da Letônia
Ele está a caminho do Riga FC
Danilo, do Flamengo, envia doação a Juiz de Fora para vítimas das chuvas
Ele enviou um caminhão do Rio até a cidade
Bangu empata com o Volta Redonda e garante vaga na final da Taça Rio
Alvirrubro enfrentará Botafogo ou Boavista na decisão
Léo Ortiz faz autoavaliação: 'Se comparar com o ano passado, estou abaixo'
Zagueiro foi um dos destaques do time na vitoriosa temporada de 2025
Ex-Flamengo, João Gomes marca em vitória do Wolverhampton sobre o Aston Villa
Volante abriu o placar para os Wolves no Molineux Stadium
Andrey Santos destaca início de Rayan no futebol inglês: 'Potencial enorme'
Ex-Vasco conta que orientou conversou com o atacante e tentou passar um pouco de sua experiência no país
