Luís Zubeldía em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Luís Zubeldía em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 27/02/2026 17:50

Rio - Além da contratação de um zagueiro e de um atacante, o Fluminense também tem atuado para trazer um reforço para o meio-campo. De acordo com informações da "Itatiaia", este foi um pedido do técnico Luís Zubeldía para a diretoria tricolor.

O desejo tem a ver com a saída de Lima para o América, do México. A transferência do meia foi uma surpresa, afinal, o jogador, apesar de não ser titular, era considerado uma peça importante, pois fazia tanto a posição de segundo, quanto de terceiro homem no meio-campo.

Com isso, Zubeldía acredita que o Fluminense necessita de mais um homem para o setor. No momento, o Tricolor conta com Bernal, Martinelli, Hércules, Nonato e Otávio para a posição de volante e com Lucho Acosta, Jefferson Savarino e Paulo Henrique Ganso para a posição de apoiador.

A atual janela de inscrições de reforços vindos do exterior está perto de fechar. Com isso, o Fluminense terá que acelerar as tratativas para atender o pedido do treinador Luís Zubeldía.