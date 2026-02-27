Ignácio, Martinelli e Savarino em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Destaque do Fluminense, o meia Lucho Acosta, de 31 anos, realizou exames e não teve qualquer lesão diagnosticada na região do glúteo. Apesar disso, o argentino não participou do treino do Tricolor, nesta sexta-feira (27), e pode ser desfalque no segundo jogo da semifinal do Carioca contra o Vasco, no próximo domingo (1º).
LEIA MAIS: Renato Gaúcho explica saída do Flu: 'Conta sempre cai em cima do treinador'
O argentino deixou a partida contra o Palmeiras, na última quarta-feira (25), no intervalo com dores musculares na região do glúteo. Depois de fazer exames, nenhuma lesão foi diagnosticada, mas Acosta só fez trabalhos regenerativos nesta sexta.
LEIA MAIS: Fluminense anuncia empréstimo de Lezcano ao Olimpia, do Paraguai
Além dele, Facundo Bernal, que também se machucou contra o Alviverde, não participou do treino. O uruguaio, que sofreu um trauma no joelho direito, já não poderia enfrentar o Vasco, porque foi expulso no clássico do último dia 22 e com isso irá cumprir suspensão.
LEIA MAIS: Fluminense não terá Cano em partida de volta pela semifinal do Carioca
Sem Lucho Acosta, Zubeldía tem duas opções para escalar o Fluminense: Jefferson Savarino, que teve boa atuação contra o Palmeiras, o Paulo Henrique Ganso. Para a função de Bernal, Otávio e Hércules disputam a vaga,
fotogaleria
Ignácio, Martinelli e Savarino em treino do Fluminense
Lucho Acosta em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho
Lucho Acosta