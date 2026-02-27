Ignácio, Martinelli e Savarino em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Ignácio, Martinelli e Savarino em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 27/02/2026 12:11

Rio - Destaque do Fluminense, o meia Lucho Acosta, de 31 anos, realizou exames e não teve qualquer lesão diagnosticada na região do glúteo. Apesar disso, o argentino não participou do treino do Tricolor, nesta sexta-feira (27), e pode ser desfalque no segundo jogo da semifinal do Carioca contra o Vasco, no próximo domingo (1º).

O argentino deixou a partida contra o Palmeiras, na última quarta-feira (25), no intervalo com dores musculares na região do glúteo. Depois de fazer exames, nenhuma lesão foi diagnosticada, mas Acosta só fez trabalhos regenerativos nesta sexta.

Além dele, Facundo Bernal, que também se machucou contra o Alviverde, não participou do treino. O uruguaio, que sofreu um trauma no joelho direito, já não poderia enfrentar o Vasco, porque foi expulso no clássico do último dia 22 e com isso irá cumprir suspensão.

Sem Lucho Acosta, Zubeldía tem duas opções para escalar o Fluminense: Jefferson Savarino, que teve boa atuação contra o Palmeiras, o Paulo Henrique Ganso. Para a função de Bernal, Otávio e Hércules disputam a vaga,