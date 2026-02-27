Ignácio, Martinelli e Savarino em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Lucho Acosta não participa de treino e vira dúvida no Fluminense contra o Vasco
Jogador, de 31 anos, realizou exames e nenhuma lesão no glúteo foi apontada
Zubeldía pede, e Fluminense analisa contratação para o meio-campo
Saída de Lima pegou o clube carioca desprevenido
Bernal tem lesão ligamentar no joelho e irá ficar um mês sem atuar pelo Fluminense
Jogador, de 22 anos, se machucou na derrota contra o Palmeiras
Lucho Acosta não participa de treino e vira dúvida no Fluminense contra o Vasco
Jogador, de 31 anos, realizou exames e nenhuma lesão no glúteo foi apontada
Renato Gaúcho explica saída do Fluminense: 'Conta sempre cai em cima do treinador'
Técnico lembrou da partida contra o Lanús, pela Copa Sul-Americana 2025
Fluminense anuncia empréstimo de Lezcano ao Olimpia, do Paraguai
Meia estava sem espaço no Tricolor
Com dez jogos, Lucho Acosta iguala número de gols que fez pelo Fluminense em 2025
Meia, de 31 anos, é o principal jogador da equipe carioca
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.