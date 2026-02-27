Bernal sofreu lesão ligamentar no joelhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Bernal tem lesão ligamentar no joelho e irá ficar um mês sem atuar pelo Fluminense
Jogador, de 22 anos, se machucou na derrota contra o Palmeiras
Lucho Acosta não treina e deve desfalcar o Fluminense contra o Vasco
Jogador, de 31 anos, sofreu lesão no muscular no glúteo contra o Palmeiras
Renato Gaúcho explica saída do Fluminense: 'Conta sempre cai em cima do treinador'
Técnico lembrou da partida contra o Lanús, pela Copa Sul-Americana 2025
Fluminense anuncia empréstimo de Lezcano ao Olimpia, do Paraguai
Meia estava sem espaço no Tricolor
Com dez jogos, Lucho Acosta iguala número de gols que fez pelo Fluminense em 2025
Meia, de 31 anos, é o principal jogador da equipe carioca
Fluminense agenda reunião com Independiente para avançar por centroavante
Jogador, de 34 anos, pode ser reforço no clube carioca
