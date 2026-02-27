Bernal sofreu lesão ligamentar no joelhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rio - O volante Facundo Bernal, de 22 anos, sofreu uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito. A informação foi divulgada pelo Fluminense. A previsão é que o uruguaio fique sem atuar por pelo menos um mês.
"Após deixar o jogo contra o Palmeiras, na última quarta-feira (25/02), o volante Facundo Bernal teve detectada uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito. A previsão de retorno é de 30 dias", disse a nota tricolor.
Bernal se lesionou no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras, na última quarta-feira (25), na Arena Barueri, Zona Metropolitana de São Paulo. Ele acabou sendo substituído por Otávio na partida.
O uruguaio vivia seu melhor momento com a camisa do Fluminense, sendo titular do clube carioca nas últimas partidas. Com a lesão, ele está fora da reta final do Campeonato Carioca.