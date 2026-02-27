Após aposentadoria, Felipe Melo trabalha como comentarista do SporTV - Reprodução / SporTV

Publicado 27/02/2026 18:52

Rio - O ex-jogador Felipe Melo rasgou elogios a Alex Telles, do Botafogo. O atual comentarista do SporTV destacou o papel de liderança do lateral-esquerdo alvinegro na equipe e afirmou que o capitão do Glorioso tem sido fundamental para evitar que o elenco absorva problemas dos bastidores.

"Eu tive a oportunidade de jogar com o Alex Telles. É um grande líder que, juntamente com o Danilo, tem segurado essa equipe. Ainda bem que o Botafogo tem um grande líder. Porque, se você não tem um grande líder para fazer essa gestão dentro do vestiário, acaba absorvendo coisas externas", disse Felipe Melo.

Na temporada, Alex Telles disputou nove jogos, sendo sete como titular, anotou dois gols e uma assistência. O lateral balançou as redes na classificação do Botafogo para a próxima fase da Libertadores, na vitória por 2 a 0 sobre o Nacional Potosí, da Bolívia.

Felipe Melo defende Anselmi

O comentarista também falou sobre o momento do treinador Martín Anselmi. Após perder seis jogos seguidos, incluindo quatro clássicos, o Botafogo voltou a vencer e se classificou na Libertadores. Felipe Melo saiu em defesa do comandante e pontuou que ele precisa de tempo para implementar suas ideias.

"Se você pega um treinador que fez uma boa pré-temporada com o time, já tem um bom tempo para colocar as ideias. Mas quando não tem tempo para colocar certas ideias e promover mudanças, é mais complicado. Tem jogador que, de repente, não entende o esquema", opinou.

O Botafogo volta aos gramados no próximo sábado (28), às 19h30 (de Brasília), contra o Boavista, no Nilton Santos, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio. Na partida de ida, o Glorioso venceu o confronto por 2 a 0.