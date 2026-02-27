Botafogo negocia com Johan Mojica - Divulgação / FCF

Botafogo negocia com Johan MojicaDivulgação / FCF

Publicado 27/02/2026 17:17

Rio - O Botafogo iniciou uma negociação pela contratação de Johan Mojica, de 33 anos. Lateral-esquerdo da seleção colombiana, o veterano defende o Mallorca, da Espanha. O desejo do clube carioca é uma contratação em definitivo. As informações são do jornalista César Luis Merlo.

No futebol europeu desde 2013, Johan Mojica tem contrato com o Mallorca até junho de 2027. Com isso, o Alvinegro terá que chegar a um acordo financeiro com o clube espanhol para finalizar a contratação do colombiano.

Atualmente, o Botafogo conta com Alex Telles, titular da posição, e também com Marçal, que tem sido utilizado como zagueiro. O clube carioca tentou a contratação de Paulinho, do Midtylland, da Dinamarca, mas não conseguiu ter sucesso.

Johan Mojica passou por diversos clubes europeus como Valladolid, Atalanta, Villarreal, Girona e Osasuna. Na atual temporada, o colombiano entrou em campo em 25 jogos e deu três assistências pelo Mallorca.

Johan Mojica está na mira do Botafogo. Segundo informação do jornalista César Luis Merlo na tarde desta sexta-feira (27/2), o clube alvinegro negocia a contratação do lateral-esquerdo do Mallorca e da seleção da Colômbia.



O jogador tem 1,85m de altura e 33 anos de idade. Ele está na Europa desde 2013, tendo passado por clubes como Valladolid, Atalanta, Villarreal, Girona e Osasuna, entre outros.