Rio - A Globo definiu nesta sexta-feira (27) a lista de narradores e outros enviados para a cobertura da Copa do Mundo de 2026, que será realizada entre junho e julho, nos Estados Unidos, México e Canadá. Ao todo, serão cerca de 113 profissionais, de acordo com o jornalista Gabriel Vaquer.
Dos 113 profissionais, serão cinco narradores: o titular Luís Roberto, além de Everaldo Marques e Gustavo Villani para transmissões em TV aberta. Já Luis Carlos Júnior e Paulo Andrade serão responsáveis pela narração no SporTV. Narrador da GE TV, Jorge Iggor não será enviado para os países-sede.
A emissora terá maior número em relação ao Catar, que tinha custos altos para envio de pessoal. Naquele ano, a emissora mandou apenas 70 profissionais. Dessa vez, com o dólar em baixa e dinâmica facilitada, os funcionários ficarão concentrados nos Estados Unidos.
Já entre os comentaristas, a emissora enviará nomes conhecidos como Junior, Roger Flores, Caio Ribeiro e Ana Thais Matos para a cobertura na TV Globo, além de Eric Faria e Ledio Carmona para o SporTV. Na GE TV, Bruno Formiga será o responsável pelos comentários.
Por fim, a lista ainda conta com nomes conhecidos entre os repórteres, como Carlos Gil e Pedro Bassan na cobertura da seleção brasileira, além de André Gallindo e Marcelo Courrege na cobertura geral. A emissora ainda fará apresentação do Jornal Nacional nos Estados Unidos, com Renata Vasconcellos.
A Globo transmitirá os jogos da Copa do Mundo 2026 em sua multiplataforma, com exibições na TV aberta, SporTV e GE TV (no YouTube). Ao todo, serão 55 partidas exibidas, incluindo todas da seleção brasileira, metade dos direitos do mata-mata e a final, que será realizada em 19 de julho.

Veja a equipe completa da Globo na Copa do Mundo:

Transmissões

Narradores e comentaristas TV Globo
Luis Roberto
Everaldo Marques
Gustavo Villani
Junior
Denilson
Cristiane Rozeira
Ana Thais Matos
Roger Flores
Caio Ribeiro

Narradores e comentaristas SporTV
Luiz Carlos Junior
Paulo Andrade
Eric Faria
Ricardinho
Ledio Carmona
Grafite

Chefia Transmissões
Monica Ramos
Eduardo Melido

Produtores Executivos/Editores de Eventos
Caio Casagrande
Guilherme Mathias
Marton Filho
Gabriela Dantas
Thayan Barreto

Embaixador TV Globo – projeto Ronaldinho Gaúcho
Ronaldinho Gaúcho
Henrique Arcoverde
Beto Kaulino
Victor Pozella

Planejamento Executivo
Flavia Pereira Lima
Isabella Gubert
Joanna Collares
Mariana Mello

Núcleo Seleção Brasileira

Chefia da cobertura
Ricardo Bereicoa

Chefia de produção
Paloma Fukusig

Repórteres
Carlos Gil
Felipe Brisolla
Débora Gares
Kiko Menezes
Pedro Bassan

Repcines
Alvaro Sant’Anna
Marcelo Bastos
Jordi Bordalba
Flavio Henrique

Produtores
Ivan Raupp
Bruno Diniz

Repórteres ge
Bruno Cassucci
Cahê Mota

Equipes de vivo
Karine Alves (+ apresenta EE)
Alex Escobar (+ apresenta GE)
Duda Dalponte
Leandro Pacheco
Cesar Culiche
Franciane Dahm
Giovanna Biotto
Luana Montone
Felipe Ruiz

Chefia Programas TV Globo (GE e EE)
Flavio Winter

Redes Sociais
Fred Bruno (+ apresenta GE)
Rebeca Morais
Vinicius Rodeio
Catharine Santos

GE TV
Mariana Spinelli
Talyssa Machado

Núcleo Outras Seleções

Chefia da cobertura
Priscila Carvalho

Chefia de produção
Rafael Honório

Chefia Transmissões
Vitor Coutinho

Repórteres
André Gallindo
Guilherme Roseguini
Marcelo Courrege
Gabriela Ribeiro
Guto Rabelo
Edgar Alencar
Guilherme Pereira
Nilson Klava

Repcines
Julio Aguiar
Ulisses Mendes
Edu Bernardes
Carlos Carvalho
Tatiana Bueno
Luis Soncini
Jonathan Santos
Alex Carvalho

Produtores
Rodrigo Lois
Bernardo Pombo
Laura Fonseca
Rodrigo Cerqueira
Guilherme Oliveira
Pedro Spinelli
Camilo Machado

Equipes Itinerantes Vivo Sportv
Renata Mendonça
Felipe Diniz
Alexandre Lozetti
Mariana Fontes
Caroline Nascimento
Pedro Veríssimo

Repórteres ge
Leonardo Lourenço
Jorge Natan

GE TV
Sofia Miranda
Manoela Gasparin
Sinclair Jr.

Núcleo Nova York

Núcleo JN
Renata Vasconcellos
Anderson Gazio
João Goulart
Ana Camanducaia
Gabriela Matte

Chefia JN
Isabella Guberman

Seleção Sportv
André Rizek
Paulo Nunes
Felipe Melo
Marcel Lins
Robson Carvalho

Chefia Seleção Sportv
Mariana Bomfim

GE TV
Bruno Formiga
Rai Oliveira