Luis Roberto é narrador da GloboJoão Miguel Júnior/Globo
Veja a equipe completa da Globo na Copa do Mundo:
Narradores e comentaristas TV Globo
Luis Roberto
Everaldo Marques
Gustavo Villani
Junior
Denilson
Cristiane Rozeira
Ana Thais Matos
Roger Flores
Caio Ribeiro
Narradores e comentaristas SporTV
Luiz Carlos Junior
Paulo Andrade
Eric Faria
Ricardinho
Ledio Carmona
Grafite
Chefia Transmissões
Monica Ramos
Eduardo Melido
Produtores Executivos/Editores de Eventos
Caio Casagrande
Guilherme Mathias
Marton Filho
Gabriela Dantas
Thayan Barreto
Embaixador TV Globo – projeto Ronaldinho Gaúcho
Ronaldinho Gaúcho
Henrique Arcoverde
Beto Kaulino
Victor Pozella
Planejamento Executivo
Flavia Pereira Lima
Isabella Gubert
Joanna Collares
Mariana Mello
Núcleo Seleção Brasileira
Chefia da cobertura
Ricardo Bereicoa
Chefia de produção
Paloma Fukusig
Repórteres
Carlos Gil
Felipe Brisolla
Débora Gares
Kiko Menezes
Pedro Bassan
Repcines
Alvaro Sant’Anna
Marcelo Bastos
Jordi Bordalba
Flavio Henrique
Produtores
Ivan Raupp
Bruno Diniz
Repórteres ge
Bruno Cassucci
Cahê Mota
Equipes de vivo
Karine Alves (+ apresenta EE)
Alex Escobar (+ apresenta GE)
Duda Dalponte
Leandro Pacheco
Cesar Culiche
Franciane Dahm
Giovanna Biotto
Luana Montone
Felipe Ruiz
Chefia Programas TV Globo (GE e EE)
Flavio Winter
Redes Sociais
Fred Bruno (+ apresenta GE)
Rebeca Morais
Vinicius Rodeio
Catharine Santos
GE TV
Mariana Spinelli
Talyssa Machado
Núcleo Outras Seleções
Chefia da cobertura
Priscila Carvalho
Chefia de produção
Rafael Honório
Chefia Transmissões
Vitor Coutinho
Repórteres
André Gallindo
Guilherme Roseguini
Marcelo Courrege
Gabriela Ribeiro
Guto Rabelo
Edgar Alencar
Guilherme Pereira
Nilson Klava
Repcines
Julio Aguiar
Ulisses Mendes
Edu Bernardes
Carlos Carvalho
Tatiana Bueno
Luis Soncini
Jonathan Santos
Alex Carvalho
Produtores
Rodrigo Lois
Bernardo Pombo
Laura Fonseca
Rodrigo Cerqueira
Guilherme Oliveira
Pedro Spinelli
Camilo Machado
Equipes Itinerantes Vivo Sportv
Renata Mendonça
Felipe Diniz
Alexandre Lozetti
Mariana Fontes
Caroline Nascimento
Pedro Veríssimo
Repórteres ge
Leonardo Lourenço
Jorge Natan
GE TV
Sofia Miranda
Manoela Gasparin
Sinclair Jr.
Núcleo Nova York
Núcleo JN
Renata Vasconcellos
Anderson Gazio
João Goulart
Ana Camanducaia
Gabriela Matte
Chefia JN
Isabella Guberman
Seleção Sportv
André Rizek
Paulo Nunes
Felipe Melo
Marcel Lins
Robson Carvalho
Chefia Seleção Sportv
Mariana Bomfim
GE TV
Bruno Formiga
Rai Oliveira
