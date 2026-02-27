Gabigol em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC
Saiba por que Gabigol não foi utilizado em Santos x Vasco
Atacante ex-Flamengo estava como opção no banco
Apesar da derrota, Zubeldía destaca espírito competitivo do Fluminense
Tricolor tentou até o fim, mas não evitou a derrota para o Palmeiras por 2 a 1
Botafogo tem pior sequência de derrotas desde 2021 e aumenta pressão sobre Anselmi
Alvinegro perdeu o quinto jogo consecutivo na temporada
Fluminense x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
Partida será nesta quinta-feira (12), às 19h30, no Maracanã
Rossi exalta números em defesas de pênalti: 'Muito feliz por ter ajudado o time'
Goleiro chegou à 10ª cobrança defendida pelo Flamengo no jogo contra o Vitória, nesta terça-feira (10)
Fluminense se perde em erros e fica no empate em 1 a 1 com o Bahia
Tricolor abre o placar com John Kennedy em bom primeiro tempo, mas vacila no ataque e na defesa
Série B tem mudança drástica para definir acesso ao Brasileirão
Além de 38 rodada nos pontos corridos, edição de 2026 passa a ter dois jogos de mata-mata
