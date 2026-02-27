Gabigol em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Gabigol em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC

Gabigol ficou no banco de reservas na vitória do Santos sobre o Vasco por 2 a 1 na Vila Belmiro, na quinta-feira (26), válida pelo Brasileirão. O atacante ex- Flamengo não foi acionado por uma escolha técnica de Juan Pablo Vojvoda. Na entrevista coletiva após a partida, o treinador explicou a decisão e ainda elogiou o atleta.

"Foi uma questão técnica. Eu considero Gabriel um jogador muito importante para o Santos, para Vojvoda e para o time. Hoje foi uma escolha somente técnica. Sou o responsável por isso. Mas ele ajudou, tem gols e vai continuar ajudando. Eu vejo ele no dia a dia, nos treinos e ele se entrega ao máximo", disse Vojvoda.

"Isso é o que quero de Gabriel. Quando jogar, ele vai nos dar o que sempre dá. Em um partida ou outra ele pode não fazer gol, mas é um goleador que eu respeito muito e está com a gente", completou.

Tabela

Com a vitória, o Santos chegou aos quatro pontos e agora aparece na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Vasco tem apenas um ponto e está na lanterna.

