Troféu de campeão da Série B ganha ainda mais importância a partir de 2026, pelo acesso direto ao Brasileirão - Junior Souza/CBF

Troféu de campeão da Série B ganha ainda mais importância a partir de 2026, pelo acesso direto ao BrasileirãoJunior Souza/CBF

Publicado 05/02/2026 16:39

A Série B segue com pontos corridos, mas agora terá um novo formato para definir os quatro clubes que garantem o acesso ao Brasileirão. A edição de 2026, que começa no dia 21 de março, será a primeira a ter um mata-mata do terceiro ao sexto colocados após 38 rodadas.



A mudança drástica teve a aprovação 17 clubes em votação no Conselho Técnico da CBF, realizado nesta quinta-feira (5) no Rio. Os outros três participantes foram contra.



Pelo novo regulamento, apenas o campeão e o vice se garantem no Brasileirão de 2027. Já o terceiro colocado enfrentará o sexto na tabela por uma das outras duas vagas restantes, assim como o quarto pegará o quinto.



Os confrontos serão em ida e volta, nos dias 21 e 28 de novembro. O novo regulamento da Série B para o acesso tem como inspiração o que já é feito em ligas europeias, como a EFL Championship, a segunda divisão inglesa.



Se a nova regra valesse em 2025, por exemplo, apenas Coritiba (campeão) e Athletico-PR (vice) subiriam de forma direta. Já a Chapecoense (3ª) teria que enfrentar o Goiás (6º), enquanto o Remo (4º) pegaria o Criciúma (5º).