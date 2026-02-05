Troféu de campeão da Série B ganha ainda mais importância a partir de 2026, pelo acesso direto ao BrasileirãoJunior Souza/CBF
Série B tem mudança drástica para definir acesso ao Brasileirão
Além de 38 rodada nos pontos corridos, edição de 2026 passa a ter dois jogos de mata-mata
Bola pune e aumenta a pressão
Cruzmaltino perde caminhão de gols e leva empate da Chapecoense na reta final em São Januário
Diniz admite frustração com chances perdidas e irregularidade do Vasco
Cruz-Maltino empatou com a Chapecoense por 1 a 1, nesta quinta-feira (5), em São Januário
Torcida do Vasco protesta contra Fernando Diniz após empate com a Chapecoense
Pressão sobre o treinador aumenta após tropeço dentro de casa pelo Brasileirão
Puma Rodríguez lamenta chances perdidas e gol sofrido no fim: 'Temos que melhorar'
Jogador uruguaio marcou o gol do Vasco no empate com a Chapecoense
Vasco perde caminhão de gols e empata com Chapecoense em São Januário
Cruz-Maltino sai na frente do placar e acerta três bolas na trave, mas cede empate no fim
Zubeldía reclama de gols perdidos pelo Fluminense e explica situação de Everaldo
Técnico admite sensação ruim com o empate fora de casa com o Bahia diante das chances criadas
