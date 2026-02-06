Publicado 06/02/2026 00:00

Faltou eficiência mais uma vez para o Vasco. Foram 30 finalizações, três bolas na trave e um caminhão de gols perdidos. No fim, o Gigante da Colina foi punido nos acréscimos e empatou com a Chapecoense por 1 a 1, ontem, em São Januário, pela segunda rodada do Brasileirão. Puma Rodríguez e Jean Carlos marcaram os gols da partida. Com o resultado, o Cruzmaltino segue sem vencer no campeonato e vê a pressão na arquibancada crescer com vaias e protestos de 'Fora Diniz'.

O Vasco dominou as ações desde o início. Jogando em casa pela primeira vez no Brasileirão, o time se impôs e empilhou chances num jogo que se desenhou como treino de ataque contra defesa — foram 14 finalizações somente no primeiro tempo, com duas bolas na trave, de Brenner e Coutinho. No entanto, pecou nas conclusões das jogadas. Por outro lado, a Chapecoense tentou adotar uma postura mais conservadora e explorar os contra-ataques, mas sem sucesso. O time catarinense não ameaçou o goleiro Léo Jardim, que só sujou o uniforme por causa da chuva no Rio de Janeiro.

O panorama não mudou no início do segundo tempo. O Vasco manteve um ritmo forte e, de tanto insistir, abriu o placar aos 10 minutos, com Puma Rodríguez. O lateral apareceu como elemento surpresa na segunda trave e completou o cruzamento de Andrés Gómez.

O Gigante da Colina ainda teve chances de ampliar, mas faltava capricho. Brenner acertou a trave pela segunda vez e ainda parou em Léo Vieira no rebote. Depois, saiu vaiado pela torcida para dar lugar a David. Na reta final do jogo, a Chapecoense resolveu aprontar. Marcinho e Garcez deram os primeiros sinais que a vitória vascaína estava em risco. Nos acréscimos, veio a punição. Jean Carlos, em cobrança de falta, teve a contribuição de Léo Jardim e empatou o jogo em São Januário.