Rio - O Ministério Público do Paraná (MP-PR) denunciou o empresário Igor Freitas, filho do tetracampeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas, e mais duas pessoas por possível tentativa de aliciamento de jogadores para manipular partidas das três principais divisões do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Reinaldo, do Mirassol, foi um dos alvos e rejeitou a oferta.

Igor Freitas fez contato com os jogadores pelo Instagram e pelo WhatsApp se apresentando como filho e empresário de Popó. Em seguida, ele encaminhava os números dos atletas para o sócio Rodrigo Rossi dar prosseguimento às conversas. Na tentativa de aliciar Reinaldo, do Mirassol, o jogador ressaltou que não participa de esquemas de apostas.

"Irmão, obrigado. Não faço isso, já falei, irmão", respondeu Reinaldo à tentativa de aliciamento.

Além do empresário, o MP-PR denunciou o sócio dele, Rodrigo Rossi, e Raphael Ribeiro. O trio é alvo da "Operação Derby", deflagrado pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) em setembro de 2025. A investigação começou após uma suposta oferta de R$ 15 mil a pelo menos três jogadores do Londrina para tomarem cartão amarelo em um jogo da Série C do Brasileirão.

Os denunciados responderão pelos crimes de associação criminosa, previsto no Código Penal, e corrupção em âmbito desportivo, tipificado na Lei Geral do Esporte (Lei 14.587/2023). As penas podem variar de dois a seis anos de reclusão, além pagamento de multa. O MP-PR também requereu judicialmente a determinação do pagamento de dano moral coletivo no valor de R$ 150 mil, como forma de reparação do prejuízo.