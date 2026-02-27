Flamengo e Palmeiras decidiram a Libertadores em 2025Cesar Greco / Palmeiras
Diretora da Conmebol vê distância financeira e não aprova domínio dos brasileiros
Montserrat Jiménez fez uma análise o quadro do futebol sul-americano
Diretora da Conmebol vê distância financeira e não aprova domínio dos brasileiros
Montserrat Jiménez fez uma análise o quadro do futebol sul-americano
Gallardo decide tirar tempo de férias depois de deixar o River e recusa oferta do Vasco
Cruz-Maltino avalia outras opções para a vaga de Diniz
Após vice na Recopa, Léo Pereira revela cobrança interna no Flamengo
Zagueiro reconhece fase irregular e afirma que elenco precisa honrar a camisa
Ayrton Lucas explica erro com Rossi em gol sofrido pelo Flamengo
Lance complicou o Rubro-Negro, que saiu atrás do placar no Maracanã contra o Lanús
Galvão analisa derrota e critica Flamengo de 2026: 'Grande decepção'
Narrador também afirmou que o Lanús foi campeão da Recopa 'com todos os méritos'
Benfica suspende cinco sócios por ofensas racistas contra Vini Jr
Jogador brasileiro sofreu com racismo na vitória do Real Madrid, em Lisboa, no último dia 17
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.