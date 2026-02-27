Lucas Braathen se despediu dos Jogos Olímpicos de Inverno com uma medalha de ouroDimitar Dilkoff / AFP
Lula recebe Lucas Braathen e exalta escolha do esquiador por representar o Brasil
Presidente destaca orgulho nacional, enquanto medalhista olímpico diz que país lhe deu 'liberdade'
Casagrande vê vexame do Flamengo e questiona Paquetá: 'Acrescentou o que?'
Rubro-Negro foi derrotado na final da Recopa no Maracanã
Tenista pega gancho de seis anos e nove meses por manipulação de resultados
Argentino Leonardo Aboian reconheceu as acusações e renunciou ao direito de recorrer
Flamengo amarga quarto vice em cinco finais internacionais no Maracanã
Rubro-Negro perdeu em casa pela segunda vez a Recopa, agora para o Lanús
Vasco assume lanterna após quase sete anos e iguala pior campanha no Brasileirão
Cruz-Maltino perdeu para o Santos por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), e caiu para a última posição
Finalista no Mundial de Clubes, técnico do PSG descarta clima de revanche com o Chelsea
Duelos pelas Ligas dos Campeões vão ocorrer em março
