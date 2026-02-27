Luis Enrique em coletiva do PSG - AFP

Publicado 27/02/2026 13:51

Rio - A derrota na final do Mundial de Clubes por 3 a 0 diante do Chelsea ainda não foi bem digerida pelo técnico Luis Enrique, no Paris Saint-Germain. O sorteio das oitavas de final da Champions League recolocou os ingleses no caminho do atual campeão e o treinador espanhol, mesmo descartando um clima de revanche, celebrou ter o algoz pela frente.

Os duelos do mata-mata da Champions acontecem nas semanas de 10 e 17 de março, com o primeiro confronto no Parque dos Príncipes, em Paris, e a definição da vaga em Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra.

Em defesa do título, o técnico do PSG garantiu que o problema na Champions será para quem "tiver de enfrentar" sua equipe. Na final do Mundial, nos Estados Unidos, contudo, o PSG era grande favorito e levou um sonoro 3 a 0. No fim, O treinador até invadiu o gramado e empurrou o brasileiro João Pedro ao chão.

"O Chelsea é um adversário fascinante, como sempre, e estou muito feliz de enfrentá-lo. Será fascinante jogar contra um time inglês, mas não há nenhum sentimento de revanche, pois são competições diferentes", afirmou Luis Enrique.



"Este sorteio representa o nosso caminho e estamos acostumados com ele. Somos os atuais campeões e os problemas são principalmente para os outros times. Gostamos de estar no sorteio e isso mostra que nos classificamos", continuou.



A demonstração de confiança do espanhol vem pela campanha da edição passada. "Agora é diferente do ano passado, quando ninguém achava que poderíamos ganhar a Champions League. Hoje, todos sabem que podemos vencer a competição, mas para isso, precisamos melhorar o nosso desempenho e estamos cientes disso. O que vimos (nas últimas partidas) é positivo e temos de nos adaptar às diferentes circunstâncias que enfrentamos."



Luis Enrique ainda destacou o poder de superação de seus comandados antes dos embates com o Chelsea. "Durante a temporada, mostramos muitas vezes do que nossa equipe é capaz. Jogamos muitas boas partidas, estatisticamente estamos até melhores em certos aspectos do nosso jogo e estou feliz com a forma como nos preparamos e com o nosso desempenho. A equipe está demonstrando sua capacidade de superar situações e problemas difíceis."